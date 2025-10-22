김동관, 루마니아 총리 예방… 레드백 사업 '현장 지원'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특사단과 함께 루마니아 방문

4조원대 보병전투차 사업 경쟁

김동관 한화그룹 부회장이 동유럽을 상대로 방산 세일즈에 나섰다.

22일 재계에 따르면 김 부회장은 21일(현지시간) 강훈식 대통령 비서실장이 이끄는 '전략경제협력 특사단'과 함께 루마니아 부쿠레슈티에서 일리에 볼로잔 루마니아 총리를 예방했다. 그는 루마니아 정부가 추진 중인 4조원대 보병전투차량(IFV) 구매 사업과 관련해 현장 지원 차 방문한 것으로 전해졌다.

김동관 한화 부회장. 아시아경제DB

루마니아는 노후 소련제 장갑차를 대체하기 위해 최대 30억유로(약 4조9000억원) 규모의 궤도형 IFV 도입 사업을 진행 중이다. 한화에어로스페이스는 이 사업 입찰에 참여해 독일 라인메탈, 영국 BAE 시스템즈, 미국 제너럴 다이내믹스 유러피언 랜드 시스템즈 등과 경쟁하고 있다.

한화에어로스페이스는 지난해 루마니아와 K9 자주포 54문, K10 탄약운반차 36대 등 약 1조4000억원 규모의 수출계약을 체결한 바 있다. 이번 김 부회장의 방문은 해당 후속 협력과 신규 사업 참여를 위한 연장선으로 해석된다.





앞서 김 부회장은 미국 플로리다주 마러라고 리조트 인근에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 골프 회동에 참석한 후 폴란드로 이동했고, 이어 루마니아를 찾았다. 김 부회장의 동유럽 출장에는 손재일 한화에어로스페이스 대표가 함께했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

