국가대표 3총사, 마스터스와 디 오픈 티켓을 잡아라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안성현, 김민수, 강승구 AAC 대회 출전

우승자 메이저 대회 출전권 확보

한국 2009년과 2013년 2차례 우승

국가대표 3총사가 마스터스와 디 오픈 티켓에 도전한다.

23일(현지시간)부터 26일까지 나흘간 아랍에미리트(UAE) 두바이 에미레이트 골프클럽(파72·7289야드)에서 열리는 제16회 아시아퍼시픽 아마추어 챔피언십(ACC)에 출전한다. 국가대표 안성현(신성고1)과 김민수(호원고부설방통고2), 강승구(남성고2)가 등판한다. 한국은 ACC에서 2승을 수확했다. 초대 우승자인 한창원과 2013년 챔피언 이창우다. 이후 11년간 한국 선수는 우승컵을 들어 올리지 못했다.

안성현이 아시아퍼시픽 아마추어 챔피언십(ACC)에서 우승에 도전한다. ACC 제공

AD

안성현은 이번이 세 번째 출전이다. 2023년 호주 대회 공동 48위, 지난해 일본 대회 공동 5위를 기록했다. 안성현은 "한국 대표로 출전하게 돼 영광스럽다. 정말 열심히 준비했다. 최선을 다해서 치겠다"고 밝혔다. 이어 "코스 컨디션이 너무 좋다. 익숙한 잔디가 아니어서 적응을 잘해야 할 것 같다. 끝날 때까지 누가 우승할지 모르는 대회가 될 것 같다"고 내다봤다.

김민수와 강승구는 첫 출전이다. 김민수는 "전 세계 선수들이 총출동하는 만큼 집중할 것이다. 영리한 공략으로 최대한 많은 버디를 잡는 것이 목표"라고 말했다. 그는 "우승하게 되면 마스터스 토너먼트와 디 오픈 챔피언십에 출전할 수 있다. 한국의 위상을 높이기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.





AD

2009년 처음 시작된 AAC는 오거스타 내셔널 골프클럽과 로열&에인션트 골프클럽(R&A), 아시아태평양골프연맹(APGC)이 공동으로 주관하는 아시아 지역 최고 권위의 아마추어 골프대회다. AAC 우승자는 남자골프 4대 메이저 대회인 마스터스 토너먼트와 디 오픈 챔피언십 출전권을 얻는다. 이 대회를 거쳐 간 주요 선수는 마쓰야마 히데키(일본), 캐머런 스미스(호주) 등이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>