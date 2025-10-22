한라IMS, 혁신 플랫폼 'HX SOLUTION' 공식 런칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제조선 및 해양 산업전(KORMARINE 2025)에 참가한 한라IMS. 한라IMS 제공

AD

조선해양 기자재 전문기업 한라IMS는 국제조선 및 해양 산업전(KORMARINE 2025)에서 새롭게 제시한 브랜드 'HX SOLUTION'을 공식 런칭했다고 22일 밝혔다.

'HX SOLUTION'은 지난 35년간 축적된 모든 핵심 역량을 스마트 계측과 가스 감지 및 안전, 친환경, 시험 설비 및 기계, 선박 정비, 개조, 통합 제어 및 모니터링 등 6개 제품군으로 체계화하고 이를 하나로 통합한 플랫폼이다.

한라IMS는 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 코마린 2025에 참가해 통합과 확장성으로 미래 해양산업을 선도할 통합 솔루션 기업으로의 비전을 선언했다.

한라IMS 부스의 핵심은 'Dynamic-A'를 중심으로 구현한 원스톱 통합 제어·모니터링 시뮬레이터다. 단일 화면에서 ▲HX-GAUGING의 화물창 레벨 계측 데이터 ▲HX-GAS & SAFETY의 가스 감지 ▲HX-CONTROL의 밸브 제어 및 연동 ▲HX-ECO의 선박평형수 처리장치(BWTS) 및 저인화점 연료공급장치(LFSS) 운영 현황 등을 직관적으로 확인할 수 있다.

고객 지원의 디지털 전환을 위한 'CARE-HX'도 함께 선보인다. 모바일·웹 기반의 CARE-HX는 전 세계 해역에서 실시간 기술 상담, 문제 해결 가이드, 관련 기술 문서를 즉시 제공하는 상시 지원 체계로 예기치 않은 고장 시 운항 중단 시간을 최소화하여 고객 손실을 최소화하는 것이 강점이다.

한라IMS 관계자는 "'CARE-HX'는 단순히 제품을 판매하는 것을 넘어 제품 공급부터 선박기자재의 전 생애주기를 연중무휴로 책임지는 디지털 파트너십 플랫폼"이라며 "운영·정비까지 고객에게 끊임없는 신뢰를 제공하는 것이 'HX SOLUTION'의 핵심 강점"이라고 전했다.





AD

아울러 한라IMS는 이번 전시에서 'Dynamic-A'와 'CARE-HX'를 양축으로 안전성·효율성·친환경성을 아우르는 통합 솔루션을 제시하고 국내외 바이어·선주사와의 상담을 통해 글로벌 시장 공략을 확대한다는 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>