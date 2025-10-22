셀트리온스킨큐어, 바이오 기술 앞세운 더마 브랜드 ‘지피덤’ 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K-바이오 기술로 글로벌 더마 시장 정조준

셀트리온스킨큐어가 선보인 더마 코스메틱 브랜드 지피덤(Zipiderm)이 '성분 중심 소비'가 확산된 글로벌 뷰티 시장에서 차세대 K-바이오뷰티 브랜드로 주목받고 있다.

최근 전 세계 뷰티 시장에서 '성분 중심 소비'가 본격화되면서, 피부에 실질적으로 작용하는 과학적 성분과 기술력이 브랜드 선택의 핵심 기준으로 자리 잡고 있다. 소비자들은 단순한 마케팅보다 제품의 근거, 효능, 구조를 따지며 '무엇이 들어갔는가'를 중심으로 브랜드를 평가하는 경향이 높아졌다.

지피덤은 세계적인 바이오 의약품을 개발하며 축적된 셀트리온의 인프라와 노하우를 기반으로 개발된 피부 개선에 도움을 주는 유효 성분을 화장품에 적용한 차세대 더마 스킨케어 브랜드다.

지피덤의 핵심은 셀트리온 생명공학연구소가 89,880시간의 연구 끝에 개발한 특허 성분 'Celltrion Bio EGF™'다. 해당 성분은 약 150nm 크기의 다중층 나노 구조체 기술이 적용되어 피부 흡수율을 기존 대비 170% 이상 높였으며, EGF(표피성장인자) 함유량도 9배 강화됐다.

또한 단백질 입자가 100일 동안 구조적 안정성을 유지하도록 정밀 설계돼, 이는 단순히 고기능 원료를 사용하는 수준을 넘어 의약 기반 바이오 연구 성과를 스킨케어에 정교하게 구현한 차별화된 기술력이라는 평이다.

지피덤은 이러한 독자적인 기술을 담아 '이지에프 스킨 베리어 라인'을 선보였으며, 대표 제품으로는 '이지에프 스킨 베리어 인텐시브 크림'과 '이지에프 스킨 베리어 하이드로 앰플'이 있다. '이지에프 스킨 베리어 인텐시브 크림'은 부드럽고 쫀쫀하게 밀착되는 고밀도 제형으로 피부 속부터 겉까지 빈틈없이 보습을 채워주어 탄탄해진 피부 장벽과 동시에 탄력 있는 피부 개선 효과에 도움을 주는 장벽 탄력 크림이다. '이지에프 스킨 베리어 하이드로 앰플'은 손상된 피부 장벽을 개선하고 탄력을 끌어올리는 데 효과적이며, 수분 코어를 강화시킨 더블 베이어링 솔루션을 적용해 유효 성분을 빠르고 깊게 전달함으로써 수분 장벽을 탄탄하게 케어해준다.





더 나아가 기술력을 병·의원 현장으로 확장하기 위한 프리미엄 더마 브랜드 '지피덤EX'도 준비 중이다. 지피덤EX는 셀트리온의 바이오 기술과 피부과 전문의들의 임상 경험을 기반으로 개발된 브랜드로 오는 10월 31일 코리아더마 학회에서 정식 런칭할 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

