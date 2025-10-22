세종시, 민생회복 소비쿠폰 2차 지급률 95.9%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"이달 31일까지 미신청자 신청 서둘러야"

소비쿠폰 신청 마감 임박

이재명 정부가 전국적으로 지급한 민생회복 소비쿠폰 2차 신청 마감일이 열흘 앞으로 다가온 가운데, 세종시 지급률이 95.9%인 것으로 나타났다.

21일 기준 2차 소비쿠폰 지급 대상자 34만 8540명 중 33만 4205명이 신청을 완료했고, 이에 따른 지급액은 334억 원으로, 이는 총 지급 대상 금액 348억 원의 95.9%에 달한다. 이 중 사용 금액은 251억 원(75%)으로 추산된다.

2차 소비쿠폰 지급 기간은 오는 이달 31일 오후 6시(은행 방문의 경우 오후 4시)까지다. 지급 대상은 소득 상위 10%를 제외한 90% 시민을 대상으로 하며, 1인당 10만 원이 지원된다.

지급 신청은 온라인(카드사 누리집·앱·콜센터 등)과 오프라인(읍·면·동 행정복지센터, 카드연계 은행 영업점)을 통해 하면 된다. 이의 신청은 읍면동 행정복지센터를 통해 할 수 있고, 이달 31일 오후 6시 마감된다.

지급된 소비쿠폰은 내달 30일까지 사용할 수 있으며, 기한 내 사용하지 않을 경우 자동 소멸한다. 시는 장애인·고령자 등 거동이 불편해 스스로 신청이 어려운 시민들을 위해 찾아가는 신청 서비스도 지속해서 운영하며 소비쿠폰 지급에 사각지대가 발생하지 않도록 지원하고 있다.

이승원 경제부시장은 "지급 신청 마감 기한이 다가오는 만큼 미신청한 시민들께서는 꼭 신청해 주시길 당부드린다"며 "지역경제가 활기를 띠고 민생회복의 효과가 나타나기를 기대한다"고 말했다.





앞서 지급한 1차 소비쿠폰은 지급 대상자 38만 7105명 중 99.2%인 38만 3815명이 신청을 완료했으며, 이에 따른 지급액 716억 원 중 702억 원(98.0%)이 사용됐다.





