구리시, 공공 배달앱 '배달 특급' 홍보 행사로 지역경제 활력 도모

시청 광장에서 커피차 운영·쿠폰 배포

소상공인 매출 증대와 시민 혜택 '두 마리 토끼'

경기 구리시(시장 백경현)는 공공 배달앱 '배달 특급' 이용 활성화를 통한 지역경제 활력 제고를 위해 지난 17일 구리시청 광장에서 공직자와 시민을 대상으로 커피차 홍보 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.

구리시가 공공 배달앱 '배달 특급' 이용 활성화를 통한 지역경제 활력 제고를 위해 지난 17일 구리시청 광장에서 공직자와 시민을 대상으로 커피차 홍보 행사를 진행하고 있다. 구리시 제공

이번 행사는 구리시의 배달 특급 위탁운영사인 경기도 주식회사 주관으로, 점심시간 동안 커피차를 운영하며 지류 쿠폰을 배포하고 시민 인터뷰 영상을 촬영하는 등 다양한 콘텐츠를 제작했다.

제작된 영상은 추후 배달 특급 공식 유튜브와 SNS 채널을 통해 홍보될 예정으로, 시정 홍보와 신규 이용자 확보는 물론 지역 소상공인 매출 증대를 함께 도모하는 새로운 방식의 홍보로 추진됐다.

'배달 특급'은 외식업 종사 소상공인을 위해 경기도에서 운영하는 공공 배달 플랫폼으로, 광고비가 없고 중개수수료가 1%로 저렴해 가맹점의 부담을 덜어주며, 소비자는 다양한 할인 쿠폰, 지역사랑상품권 온라인 결제 등의 장점이 있어 상시 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

올해 10월부터는 ▲2만원 이상 주문 시 5000원 할인 쿠폰 상시 제공 ▲배달비 중복 지원(최대 3000원) ▲'배달 특급의 날'(최대 5000원 할인) ▲주말 전용 쿠폰(최대 3000원) 등 다양한 할인 이벤트도 운영 중이다.

또한 구리시 유채꽃 축제·코스모스축제 등 주요 지역 행사 현장에서 오프라인 홍보를 병행하고, 지역사랑상품권 결제 연계 등 다양한 방식으로 소비자 유입 확대에 힘쓰고 있다.

구리시는 올해로 배달 특급 도입 5년 차를 맞이했으며, 2025년 상반기 기준 가맹점 1,288개소, 누적 주문 32만4757건, 누적 매출 86억9194만원의 성과를 거뒀다. 또한 경기침체와 물가 상승으로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 주문 건수별 배달 수수료 일부를 지원하는 등 실질적인 경제 지원책을 이어가고 있다.





백경현 구리시장은 "배달 특급이 소상공인에게는 실익을, 소비자에게는 혜택을 주는 상생 플랫폼으로 자리 잡길 바란다"며 "시민들의 적극적인 이용이 지역경제 활성화로 이어지길 기대한다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

