한림대 커뮤니티교육원, ‘AI교육’ 프로그램으로 평생교육 확산 '앞장'

한림대, RISE사업 연계 '지역 평생학습축제'서 AI·자개 체험 부스 운영
한림대학교(총장 최양희) 커뮤니티교육원은 지난 17일부터 19일까지 '춘천시 평생학습축제' 및 '인제군 평생학습축제'에 참여하여 지역민이 쉽고 즐겁게 학습할 수 있는 체험중심의 부스를 운영했다.
이번 프로그램은 RISE사업(지·산·학 연계 평생교육 클러스터 조성)과 연계하여 지역민에게 AI 체험, 자개 공예 체험, 평생학습 오픈플랫폼 홍보 등 다양한 프로그램을 제공하고, 지역사회와 함께하는 평생학습 문화 확산에 기여하기 위해 기획됐다.
한림대학교 RISE사업단 커뮤니티교육원이 주관하여 추진된 이번 부스는 ▲AI 체험존: 인공지능 기술을 직접 체험하며 학습과 생활 속 활용 가능성을 이해▲자개 미니 키링 제작 체험: 전통 공예 감성을 살린 실습형 프로그램 ▲평생학습 오픈플랫폼 홍보 및 가입 이벤트 등으로 구성하여 참여자들의 많은 관심과 호응을 얻었다.
지금 뜨는 뉴스
김익태 원장은 "이번 축제 참여는 지역민과의 소통을 강화하고, 한림대가 추진 중인 지·산·학 연계형 평생학습 생태계 조성의 실질적 사례가 될 것"이라며 "향후에도 지역과 함께 성장하는 평생교육 모델을 지속적으로 확산해 나가겠다"고 말했다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>