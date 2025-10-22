농협금융, 수확철 농촌 일손돕기 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재호 부사장 등 30명 경기 포천 일손도와

농협금융지주가 21일 경기 포천 일동면에서 이재호 농협금융지주 전략기획부문 부사장과 직원 봉사단 등 약 30여명이 함께 수확철을 맞아 농촌 일손돕기를 실시했다고 밝혔다.

이번 일손돕기는 수확철 우리 농촌의 일손 부족을 해소하기 위해 마련됐으며, 임직원 봉사단은 사과농가에서 사과 수확, 잎 따기, 반사판 설치 및 환경정화 작업 등으로 구슬땀을 흘렸다. 이날 김광수 일동농협 조합장 등 관내 농협 직원들도 작업에 참여하여 힘을 보탰다.





AD

이 부사장은 "일손 부족으로 어려움을 겪는 농가에 도움을 드리고, 직원들과 함께 땀 흘리며 소통한 의미 있는 시간이었다"며 "농협금융은 '농업인의 마음이 곧 하늘의 뜻'이라는 마음으로 농업·농촌 지원과 지역사회와의 상생 협력에 더욱 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

박성헌 농협금융지주 경영지원부장(왼쪽에서 첫 번째), 이재호 농협금융지주 부사장(왼쪽에서 두 번째)이 사과 수확 및 낙과 수거 작업을 하고 있다. 농협금융지주

AD





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>