인베스트코리아, 세계투자진흥기관연합 부회장 선출

WAIPA 부회장 기관으로 첫 선출

140개 회원 활동…글로벌 투자 촉진

미래산업 협력 역할 기대

대한무역투자진흥공사(코트라)는 지난 21일 아랍에미리트 샤르자 컨벤션센터에서 열린 제29회 세계투자진흥기관연합(WAIPA) 총회 투표에서 인베스트코리아가 이사회의 부회장 기관으로 선출됐다고 22일 밝혔다.

김태형 인베스트코리아 대표가 세계투자진흥기관연합(WAIPA) 이사회 투표를 앞두고 출마 소감과 향후 활동 계획에 대해 발표하고 있다. 코트라

인베스트코리아는 최근 세계 무대에서 연이어 중요한 역할을 맡으며 입지를 다지고 있다. 지난 17일에는 영국의 글로벌 투자 전문지 'FDI 인사이더'가 발표한 '2025 최고투자유치기관'에도 선정됐다. 이날에는 WAIPA가 수여하는 '투자유치우수상 AI 선도기관'으로도 선정되며 국제사회로부터 투자유치 활동 우수성을 인정받았다.

WAIPA는 1995년 유엔무역개발회의(UNCTAD)가 설립한 국가 투자진흥기관(IPA) 연합체다. 투자진흥을 위한 네트워킹, 우수사례 공유를 목표로 운영된다. 현재 140개 투자진흥기관이 회원으로 활동 중이며 선진국들은 물론, 글로벌사우스 국가들이 활발히 참여해 글로벌 투자협력을 촉진하고 있다. 이사회는 총회 의결 사항을 실행하는 WAIPA 핵심기구로 이사회 선거를 통해 선출된 회장과 부회장, 11개 지역 이사로 구성된다. 새로 선출된 회장단은 2025년부터 2년간 임기를 수행한다.

인베스코리아의 부회장 당선으로, 우리나라는 글로벌 투자진흥 기관 리더로서 글로벌 투자 네트워크에서 우리 역할을 확대하는 전환점을 맞을 것으로 보인다. 인베스트코리아는 WAIPA 이사회 부회장으로서 특히 글로벌 사우스 국가들과 협력을 강화하고 미래 성장산업 분야 협력도 확대할 계획이다.





인베스트코리아는 2001년부터 WAIPA 회원으로 활동해왔다. 2015년부터는 동아시아·동남아시아 지역 이사 5연임에도 성공했다. 김태형 인베스트코리아 대표는 전날 WAIPA 총회에 참석해 부회장직에 출마하며 "한국이 WAIPA 내에서 투자 친화적 환경을 조성하고 한국 경험을 바탕으로 회원국들과 투자 촉진 전략을 공유하며 회원기관이 신뢰할 수 있는 투자 정보를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

