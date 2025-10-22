박범인 금산군수 "글로벌 시장서 금산 인삼 위상 더 높일 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 캘리포니아 지역 내 'K 인삼하우스' 공식 오픈과 인삼 주제로 한 한류 축제 개최



뉴욕 전략 거점으로 인삼 제품 인지도 높이고 유통 확대

박범인 금산군수(사진 모석봉 기자)

박범인 금산군수는 "케이(K)-인삼 세계화 미국 출장을 통해 한국문화에 대한 미국 내 폭발적인 수요를 확인했다"며 "한인 및 아시아계 인구가 밀집된 도시인 로스앤젤레스(LA)와 뉴욕을 전략 거점으로 삼아 인삼 제품의 인지도를 높이는 동시에 유통을 확대할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

박 군수는 22일 군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지난 14일부터 20일까지 5박 7일 일정으로 추진한 케이(K)-인삼 세계화 미국 동·서부 동시 공략 출장을 다녀왔다"며 "금산군은 내년 캘리포니아 지역 내 '케이(K)-인삼하우스'의 공식 오픈과 연계해 인삼을 주제로 한 한류 축제를 선보일 계획"이라고 강조했다.

박범인 금산군수(사진=금산군 제공)

박 군수는 지난 16일 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제52회 LA 한인 축제 개막식 '한국 인삼의 날' 기념행사에 참석해 금산 인삼을 대중에 홍보했다.

이번 행사로 케이(K)-인삼의 미국 내 제도적 상징성과 공신력을 다시 한번 확인할 수 있었다. 특히, 한인 사회와 정치권, 언론에서도 행사에 관심을 보이며 다방면에 금산인삼이 노출되는 효과도 나타났다.

특히 행사장인 농산물 엑스포장의 인삼 제품이 완판되는 등 높은 인기를 보였으며, 금산 인삼의 우수성을 널리 알리는 계기가 됐다.

케이(K)-인삼하우스는 인삼음식점, 카페, 베이커리, 뷰티샵, 체험 공간 등이 결합된 복합문화 비즈니스 모델로 소비자 접점을 넓히고 인삼 제품의 현지화를 가속화하는 전략적 거점이다.

박범인 금산군수(사진=금산군 제공)

박 군수는 이번 출장 기간 중 로스앤젤레스(LA) 지역 유통사인 비엔에이 프론티어 트레이딩(B&A Frontier Trading), 메가마트 등 도매업체와 더소스몰, 홈쇼핑월드 등 소매 매장을 방문해 금산 인삼 제품의 유통 확대 가능성을 타진했다.

이후 금산인삼 판매 주간 공동 마케팅, 맞춤형 컨설팅, 수출기업 리스트업 등을 통해 수출 경쟁력을 높일 계획이다.

또한, 뉴욕에서 뉴욕 한인청과협회와 업무협약 체결식에 참석했다. 이를 통해 군은 미주 동부 지역의 유통망을 확대하고 판촉 활동도 본격화할 계획이다.

양측은 ▲금산 농산물의 수출 확대 ▲시식회 등 공동 프로모션 ▲통관·인증 협력 ▲정보·인적 교류 등 실질적인 협력을 약속했다.

군은 뉴욕한인청과협회가 보유하고 있는 2000명 이상의 회원 유통망을 활용하는 제품 개발 및 유통 전략도 함께 추진할 예정이다.

사진=금산군 제공

박 군수는 지난 17일 미국 동부시장 유통망 구축 및 확대를 위해 K-인삼하우스 2호점 예정지를 방문했다.

2호점은 위치상 다양한 민족이 거주해 한국 인삼의 판매가 잘 이뤄질 것으로 예상되며, 향후 6개월 이내에 오픈이 예정돼 있다.

길준현 리버티 그룹 대표는 "아직까지는 금산인삼 제품 판매를 통한 수익이 크지 않지만, 고향에 대한 애향심으로 인삼 제품 판매 확대를 위해 매장 내 금산인삼 제품 판매대를 크게 설치하고, 타 매장까지 확대하려고 노력 중"이라고 밝혔다.

LA 한인축제재단 관계자는 "행사가 짜임새 있게 진행됐다"면서 "한국 인삼을 새롭게 이해할 수 있는 유익한 자리였다"고 평가했다.





박범인 금산군수는 "금산인삼이 미국에 진출할 수 있도록 유통, 마케팅, 문화 콘텐츠를 결합한 전략적 접근을 이어갈 것"이라며 "미주 지역을 중심으로 글로벌 시장에서 금산 인삼의 위상을 더 높이겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

