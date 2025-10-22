아이나비모빌리티, APEC 방문객 택시 이용 전용 앱 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인 전용 택시 호출 앱 ‘아이나비M APEC TAXI’ 출시

팅크웨어의 자회사인 아이나비모빌리티는 '2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'를 앞두고 경주 지역 택시 사업자와 함께 방문객의 택시 이용 편의성 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

APEC 방문객 택시 이용 편의성 강화를 위한 MOU 체결식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 아이나비모빌리티

아이나비모빌리티는 이번 협약과 함께 외국인 전용 택시 호출 전용 앱 '아이나비M APEC TAXI'를 공식 출시했다. 해당 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있으며, 스마트폰 번호 인증만으로 간편하게 호출이 가능하다. 또한, 구글맵 기반 지도와 간결한 UI(사용자 인터페이스)를 적용해 외국인 방문객의 접근성을 높였다.

'아이나비M APEC TAXI'는 앱 내에 통화 기능을 탑재해 이용자가 상담원과 즉시 전화 연결할 수 있어 외국인 이용 편의성을 한층 강화했다.





아이나비모빌리티는 이번 '아이나비M APEC TAXI'를 통해 택시 플랫폼 기업, 브랜드콜 택시 사업자가 함께 상생할 수 있는 모범적 협력 모델을 제시한다는 방침이다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

