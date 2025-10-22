SCMP "中, 한일과 3자 통화스와프 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"美 달러 대응 및 3국 간 FTA 추진 전략 일환"

중국이 역내 금융 안전망 강화와 위안화 사용 확대를 위해 한국·일본과 3자 통화스와프 체결 가능성에 대해 논의 중이라고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 22일 보도했다.

지난 15일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 열린 제14차 한중일 중앙은행총재 회의에서 판궁성 중국인민은행 총재(왼쪽부터), 우에다 가즈오 일본은행 총재, 이창용 한국은행 총재가 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

SCMP는 익명의 소식통을 인용해 중국 중앙은행인 인민은행의 판궁성 총재가 최근 미국 워싱턴 DC에서 열린 '세계은행(WB)·국제통화기금(IMF) 연차총회' 기간 중 이창용 한국은행 총재, 우에다 가즈오 일본은행 총재와 만나 통화 스와프 문제를 논의했다고 전했다.

통화스와프는 각국이 서로 다른 통화를 미리 약속된 환율에 따라 교환할 수 있도록 하는 계약을 말한다. 금융시장 변동성이 급격히 커지는 비상시를 대비할 수 있을 뿐 아니라, 부채 상환 위기가 발생할 경우 재정 지원을 받을 수 있다. SCMP는 "통화 스와프 협정 형태나 2000년 5월 출범한 아시아 역내 통화 스와프 협정 '치앙마이 이니셔티브(CMICM)'에 포함될지 여부는 불분명하다"며 추가 논의가 이달 말 예정된 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의와 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 이뤄질 수 있다고 전망했다.

또 SCMP는 이번 논의의 의미에 대해 "중국이 위안화의 해외 사용 확대를 통해 달러 의존도를 낮추고 동북아 3국 간 자유무역협정(FTA)을 추진하려는 장기 전략의 일환"이라고 해석했다.

SCMP에 따르면 중국은 지난달 말 기준 전 세계 32개국 중앙은행과 통화 스와프를 체결하고 있으며, 총규모는 4조5000억위안(약 903조2000억원)에 달한다. 한국과 중국은 2020년 10월 4000억위안 규모의 5년 만기 통화스와프를 체결했고, 이 계약은 이달 만료된다. 중국과 일본은 2024년 10월 2000억위안 규모의 3년 만기 통화스와프를 체결한 상태다.





앞서 판 총재는 국제통화금융위원회(IMFC)에 제출한 성명에서 "무역 긴장이 세계 금융 안정을 훼손하고 있다"며 글로벌 금융 안전망을 강화해야 할 필요성이 있다고 주장한 바 있다. 인민은행 거시건전성감독국의 한 관계자도 최근 인민은행 산하 매체 금융시보에 "향후 통화 스와프 협력 범위를 체계적으로 확대하고, 중국과 긴밀한 경제·무역 관계를 맺고 있는 국가 및 지역과의 협력을 강화할 것"이라며 "스와프 자금은 유동성 공급 확대와 무역·투자 촉진에 중점을 두고 활용할 것"이라고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

