의대 열풍에도 '영향 無'…KAIST, 수시 지원자 늘어

의대 열풍과 무관하게 KAIST의 수시모집 지원자 수는 늘어났다.

KAIST는 내년도 학사과정 국내 수시모집 전형에 총 6991명이 지원했다고 22일 밝혔다. 지원자는 전년대비 491명(7.6%) 늘어난 규모며 경쟁률도 지난해 7.98대 1에서 올해 8.47대 1로 높아졌다. 올해 수시모집 지원자 수는 2023학년도 모집 당시 지원자보다 1.9배가량 늘어난 규모기도 하다.

대학원 지원자 증가도 뚜렷하다. KAIST 대학원 진학 지원자는 최근 4년간 연평균 9.5% 늘었다. 특히 외국인 지원자는 같은 기간 193% 증가율을 나타내 해외 우수 인재 사이에서 KAIST를 향한 관심이 높아졌다는 분석이 나온다.

재학생 정착률이 개선된 것도 눈여겨볼 지점이다. 학부 중도 이탈자는 2022학년도 126명에서 2024학년도 96명으로 줄었고, 의·치학 계열 진학을 위한 자퇴도 같은 기간 58명에서 44명으로 감소했다. 이는 의대 정원 확대가 KAIST 중도 이탈자 증가로 이어질 것이라는 예측을 뒤집은 결과다.

KAIST는 이 같은 성과가 단순 성적 위주에 국한되지 않고 학생부, 자기소개서, 교사 추천서 등 다양한 자료를 종합적으로 평가해 학업 역량 뿐 아니라 'KAIST DNA'와 진학 의지까지 반영해 학생들을 선발했기에 가능한 결과라고 분석한다.

또 '무학과 제도', 'PNR 제도(학점 표기 유보제도, Pass or No Record 제도)' 등 학생 중심의 교육제도를 도입해 진로 선택의 자율성을 확대한 점도 주효했다는 평가다.

KAIST는 현재 창의 도전 전형 신설과 과학영재선발제도 활성화 등으로 우수 인재 영입을 위한 제도 혁신을 지속하고 있다.

이광형 KAIST 총장은 "KAIST를 선택하는 이공계 인재가 지속해 늘고 있는 것은 우리 대학의 교육·연구 역량을 세계적으로 인정받고 있다는 방증"이라며 "최근 조사에서 10~50대가 KAIST를 '우수대학 1위'로 꼽았다는 사실은 세대가 바라보는 가치의 변화를 보여주는 동시에 KAIST가 미래 혁신을 선도할 대학임을 입증한다"고 말했다.





한편 KAIST는 '2025 INUE·한경 대학평가'에서 10~50대가 꼽은 가장 우수한 대학으로 꼽혔다. 다만 평가에서 60대 이상은 서울대를 가장 높게 평가해 세대별 인식 차이가 뚜렷하다는 것이 확인됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

