블랙핑크, K팝 최초 2연속 가오슝 스타디움 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

AD

블랙핑크가 대만 가오슝에서 아시아 투어의 포문을 열었다.

블랙핑크는 지난 18~19일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 월드투어 공연을 열고 2회차 모두 매진을 기록하며 총 10만 관객을 동원했다. 2023년에 이어 K팝 그룹 최초로 2년 연속 현지 스타디움에서 공연을 갖게 됐다.

이날 블랙핑크는 '킬 디스 러브( Kill This Love)' '핑크 베놈(Pink Venom)' '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' '불장난' '셧 다운(Shut Down)' 등 주요 히트곡의 라이브 퍼포먼스를 선보였다. 지수, 리사, 제니, 로제는 각각 솔로 무대도 꾸몄다.

멤버들은 "가오슝의 큰 함성과 열정에 감동했다"며 "아름다운 이 스타디움을 여러분이 모두 채워 주셔서 정말 꿈 같은 시간이었다. 감사하다"고 소감을 전했다.

블랙핑크는 7개 도시, 18회 공연 규모의 아시아 투어를 이어간다. 오는 24일 태국 방콕 라자망갈라 국립경기장을 시작으로 자카르타, 불라칸, 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등에서 팬들을 만난다.





AD

한편 블랙핑크는 최근 신곡 뮤직비디오 촬영을 마치고 완전체 컴백을 준비 중이다. 소속사 YG엔터테인먼트는 "최고의 결과물을 위해 남은 일정까지 최선을 다하고 있다"며 "앨범은 완성도를 높이기 위한 막바지 단계"라고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>