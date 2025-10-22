국회, 주캄보디아 대사관서 국감…범죄 대응 방안 등 쟁점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외통위, 캄보디아서 국정감사

캄 최대 범죄단지 방문 예정

尹ODA·李외교정책으로 격돌 양상

국회 외교통일위원회 아주반이 22일 오전 주캄보디아·주베트남·주태국·주라오스대사관을 상대로 주캄보디아 대사관에서 현지 국정감사를 실시한다.

지난 8월 캄보디아 보코산 일대에서 범죄 조직 '웬치'에 감금돼 폭행·고문으로 숨진 대학생 박모씨의 유해가 송환된 지 하루 만이다.

이미 올해 1~8월까지 캄보디아 납치·감금 관련 영사 조력 요청 신고가 지난해 전체보다 많은 300건이 넘었고, 최근까지도 캄보디아 고수익 취업을 미끼로 청년층을 유인하는 사례가 발견되고 있다.

이날 국감에서는 주캄보디아 대사관 측이 납치·감금 구조 요청에 대해 현지 경찰에 직접 신고하라고 안내했다는 논란, 코리안 데스크 설치 필요성, 납치·감금 피해 시 비상 대응 매뉴얼 등이 쟁점이 될 전망이다.

미얀마·라오스·태국 등 접경지역인 '트라이앵글'로 이동한 범죄단체 대처에 대한 질의도 이어진다. 또한 아주반 위원들은 국정감사를 마친 뒤 범죄 근거지이자 중국인 운영 기업이 연루된 '태자단지'를 찾는다.

정치권이 캄보디아 문제와 관련해 외교적 대응에 합심해야 할 시기에 정쟁에 쓰고 있다는 비판이 나오고 있다. 박상병 정치평론가는 "양당이 각각 주장하는 윤석열 정부의 ODA 문제나 이재명 정부의 외교 정책은 지금 따질 문제는 아니다. 문제가 있는 것은 나중에 국정조사로 해결해야 할 문제"라고 지적했다.





이어 "(외통위가) 범죄자·체류자 할 것 없이 현재 얼마나 실종자가 많은지 국민들이 제대로 모르고 있으니 정확한 실태 파악을 하고, 한국인 여행자나 체류자가 범죄 피해를 보지 않도록 캄보디아 정부와 협력을 이뤄내는 게 중요하다"고 덧붙였다.

캄보디아 프놈펜 인근 범죄단지인 '태자단지'. 국회 외통위 아주반 소속 위원들은 22일 캄보디아 프놈펜에 있는 주캄보디아 대사관에서 국정감사를 진행한다. 연합뉴스

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

