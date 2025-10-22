클래식 유망주들의 향연 '대관령음악제 영 아티스트 콘서트' 23일 티켓 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



강원문화재단,강원도내 음악대학 출신 우수 연주자와

평창대관령음악제…실내악 멘토십 프로그램 참여 우수팀 선발

강원문화재단(대표이사 신현상)의 2025 평창대관령음악제 대관령아카데미 '영 아티스트 콘서트' 티켓 판매가 23일 오후 2시에 시작된다.

마레 콰르텟. 강원문화재단 제공

2019년부터 대관령아카데미의 교육 프로그램으로 진행된 '영 아티스트 콘서트'는 12월 16일, 18일 저녁 7시 30분 서울 서초동 페리지홀에서 열리며, 클래식 음악의 미래를 이끌어갈 유망주들에게 전문 연주자로 성장할 수 있는 발판을 마련해왔다.

연주자는 강원대, 강릉원주대 음악대학 학과장 추천 우수 연주자와 2025 평창대관령음악제 대관령아카데미 시즌 교육프로그램 '실내악 멘토십 프로그램' 멘토였던 바이올리니스트 기욤 쉬트르의 추천 실내악 팀이 참여한다.

첫 공연인 12월 16일 오후 7시 30분에는 클라리네티스트 김규환(강릉원주대 졸업), 헤미올라 콰르텟(박에스더, 정연우, 김지승, 이윤지 이상 서울대학교 1·2학년 재학), 퍼커셔니스트 최원석(강원대 3학년 재학)이 무대에 올라 기량을 펼칠 예정이다.

콰르텟 레아. 강원문화재단 제공

이어 18일 오후 7시 30분에는 플루티스트 조혜연(강릉원주대 석사과정 재학), 콰르텟 레아(차민영, 유다경, 한린아, 남예은 이상 서울대 3·4학년 재학), 마레 콰르텟(허서하, 이수연, 황유선, 김정현 이상 서울대 졸업)이 뛰어난 연주를 선보인다.





영 아티스트 콘서트는 23일 오후 2시 대관령음악제 누리집과 NOL 티켓에서 티켓 판매 예정이다. 가격은 전석 1만원으로 강원도민 및 초·중·고·대학생은 50% 할인(1인 2매) 혜택이 있으며, 관련 문의는 평창대관령음악제운영실로 하면 된다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

