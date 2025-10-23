'덴마크 하이' 그릭요거트 얼린 아이스크림 출시

동원F&B, 대표 프리미엄 발효유 브랜드
덴마크산 유산균과 다양한 기능성 원료
덴마크 하이 활용한 아이스크림 시장 진출
동원F&B의 '덴마크 하이(Hej!)'가 론칭1년 만에 대표 프리미엄 발효유 브랜드로 자리매김했다. 동원F&B가 지난해 론칭한 '덴마크 하이(Hej!)'는 덴마크어로 건강과 안부를 묻는 인사말 '하이(Hej)'에서 착안했으며,덴마크 유산균을 통해 건강한 라이프스타일을소비자들에게 제안한다는 메시지를 담고 있다. '덴마크 하이(Hej!)는 론칭 1년 만에 누적 매출액 500억원을 돌파했다.
덴마크 하이의 대표 제품으로는 '덴마크 하이 요구르트'와 '덴마크하이 그릭요거트' 등이 있다. '덴마크 하이 요구르트'는 덴마크산 유산균 포함 100억CFU(보장균수)를 보증해 장 건강에 도움을 줄 수 있는 액상 발효유 제품이다. 또한 면역 기능에 필요한 아연, 뼈 형성에 필요한 칼슘, 비타민D도 함유하고 있어 많은 관심을 받고 있다.저당 트렌드를 반영해 당 함량을 액상 발효유 판매 상위 3개 제품의평균 대비 35% 이상 낮춰 부담 없이 즐길 수 있는 점도 장점이다.
'덴마크 하이 그릭요거트'는 낙농강국 덴마크산 유산균을 함유한 프리미엄제품으로, 한 컵(400g)당 2000억 마리의 유산균이 들어있어 장 건강에 도움을 줄 수 있다. 또한 유당을 100% 제거한 락토프리(Lactose-free) 공법으로 만들어 부담없이 섭취할 수 있다. 또한 28g의 단백질이 함유되어 있어성인 기준 단백질 1인 권장량의 절반 이상을 섭취할 수 있다. 면역과 뼈 건강에 도움을 줄 수 있는 아연과 칼슘도 들어있다.
동원F&B는 새로운 성장 동력으로 아이스크림 사업을 선정하고 본격적인 카테고리 확장에도 나섰다. 동원F&B는 첫 아이스크림 제품으로 '덴마크 하이 그릭 프로즌 요거트'를 출시했다. 이 제품은 '덴마크 하이'의 그릭 요거트를 얼려 만든 제품이다. 동원F&B는 40여 년간 축적한 유제품, 음료 제조 역량을 접목시켜 차별화된 아이스크림 제품을 지속적으로 선보일 계획이다.
임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
