'덴마크 하이' 그릭요거트 얼린 아이스크림 출시

동원F&B, 대표 프리미엄 발효유 브랜드

덴마크산 유산균과 다양한 기능성 원료

덴마크 하이 활용한 아이스크림 시장 진출



동원F&B의 '덴마크 하이(Hej!)'가 론칭1년 만에 대표 프리미엄 발효유 브랜드로 자리매김했다. 동원F&B가 지난해 론칭한 '덴마크 하이(Hej!)'는 덴마크어로 건강과 안부를 묻는 인사말 '하이(Hej)'에서 착안했으며,덴마크 유산균을 통해 건강한 라이프스타일을소비자들에게 제안한다는 메시지를 담고 있다. '덴마크 하이(Hej!)는 론칭 1년 만에 누적 매출액 500억원을 돌파했다.

동원F&B 덴마크 하이 제품 이미지. 동원F&B 제공.

덴마크 하이의 대표 제품으로는 '덴마크 하이 요구르트'와 '덴마크하이 그릭요거트' 등이 있다. '덴마크 하이 요구르트'는 덴마크산 유산균 포함 100억CFU(보장균수)를 보증해 장 건강에 도움을 줄 수 있는 액상 발효유 제품이다. 또한 면역 기능에 필요한 아연, 뼈 형성에 필요한 칼슘, 비타민D도 함유하고 있어 많은 관심을 받고 있다.저당 트렌드를 반영해 당 함량을 액상 발효유 판매 상위 3개 제품의평균 대비 35% 이상 낮춰 부담 없이 즐길 수 있는 점도 장점이다.

'덴마크 하이 그릭요거트'는 낙농강국 덴마크산 유산균을 함유한 프리미엄제품으로, 한 컵(400g)당 2000억 마리의 유산균이 들어있어 장 건강에 도움을 줄 수 있다. 또한 유당을 100% 제거한 락토프리(Lactose-free) 공법으로 만들어 부담없이 섭취할 수 있다. 또한 28g의 단백질이 함유되어 있어성인 기준 단백질 1인 권장량의 절반 이상을 섭취할 수 있다. 면역과 뼈 건강에 도움을 줄 수 있는 아연과 칼슘도 들어있다.





동원F&B는 새로운 성장 동력으로 아이스크림 사업을 선정하고 본격적인 카테고리 확장에도 나섰다. 동원F&B는 첫 아이스크림 제품으로 '덴마크 하이 그릭 프로즌 요거트'를 출시했다. 이 제품은 '덴마크 하이'의 그릭 요거트를 얼려 만든 제품이다. 동원F&B는 40여 년간 축적한 유제품, 음료 제조 역량을 접목시켜 차별화된 아이스크림 제품을 지속적으로 선보일 계획이다.





