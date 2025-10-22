강원인재원, '비전 2030' 선포…미래 100년 향한 도약 준비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원인재원(원장 김학철)은 지난 20일 설립 50주년을 맞아 '강원인재원 비전 2030' 선포식을 개최했다고 22일 밝혔다.

강원인재원이 지난 20일 설립 50주년을 맞아 '강원인재원 비전 2030' 선포식을 개최하고 있다. 강원인재원 제공

AD

'비전 2030'은 지난 50년간의 성과를 돌아보고, 앞으로 다가올 50년을 준비하기 위한 청사진으로, 지난해 7월부터 수립에 착수해 최근 계획을 확정했다.

'도민이 행복한 강원 인재육성의 산실'을 비전으로 내세운 이번 계획은 4대 전략, 16개 추진과제, 37개 실행과제로 구성되어 있다. 성과지표를 명확히 설정하고, 최신 경영기법을 반영함으로써 재단의 지속가능한 성장을 위한 전략적 기반을 확립하였다.

특히 임직원 토론회와 내부 공모전을 통해 미션·비전을 도출하는 등 전 직원 참여형 비전 수립 과정을 통해 실행력과 현장 적합성을 높였다는 점에서 의미가 크다.





AD

김학철 강원인재원 원장은 "강원특별자치도라는 새로운 법·제도적 전환점에 맞춰, 지역 인재육성의 핵심 거점으로서 강원인재원이 나아갈 방향을 보다 선제적이고 전략적인 틀 속에서 재정립할 필요가 있었다"며 "이번 '강원인재원 비전 2030'이 명실상부한 '인재육성의 산실'로 자리매김하는 나침판이 되길 바란다"고 말했다





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>