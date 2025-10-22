韓기술로 만든 자율주행 셔틀, APEC 다닌다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국산 차량에 우리 기업이 만든 소프트웨어를 적용한 자율주행 셔틀이 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사 기간 참석자를 실어 나른다.

국토교통부와 한국교통안전공단은 오는 26일부터 다음 달 1일까지 APEC 정상회의 참석자와 대표단 등 행사 공식 참석자를 대상으로 운행한다고 22일 밝혔다. 앞서 보문단지 순환형과 경주화백컨벤션센터 순환형 등 2개 노선을 두고 지난달 10일부터 시민을 대상으로 정식운행을 시작했는데 APEC 기간 보문단지 출입이 통제돼 행사 참석자만 탈 수 있다.

자율주행 셔틀은 기아·KG모빌리티 등 국내 대표 완성차의 하드웨어에 국내 자율주행 전문기업 오토노머스에이투지의 소프트웨어를 결합한 모델이다. 국산화율 90% 이상을 달성한 기술을 세계 무대에 선보이는 계기가 될 것으로 국토부는 내다봤다. 보문단지를 도는 A형은 한 번에 20명, 컨벤션센터 위주로 도는 B형은 9명까지 탈 수 있다.

지난달 경주에서 운행을 시작한 자율주행 셔틀버스. APEC 기간 행사 참석자를 대상으로만 운행할 예정이다. 국토교통부 제공

AD

정부는 이번 운행을 앞두고 운행구간 내 위험 요소를 미리 점검했다. 자율주행차 사고조사위원회·경찰청 등 관계기관과 합동으로 비상대응체계를 구축했다. 셔틀 제작사를 대상으로 사고 발생 비상대응 매뉴얼을 배포하고 차량 작동상태를 살폈다. 사고 시 바로 대응하기 위해 행사 기간 중 현장대기 등 안전조치를 철저히 이행키로 했다.





AD

임월시 국토부 자율주행정책과장은 "이번 APEC 기간 중 자율주행 셔틀 운행은 우리나라의 자율주행 기술력과 산업 경쟁력을 국제사회에 선보이는 계기가 될 것"이라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>