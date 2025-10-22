마취 없이 수술 받던 파킨슨병 환자, 갑자기 클라리넷 왜 불지?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전신마취 없이 깨어있는 상태서 수술받아

운동 기능 개선 실시간으로 확인할 수 있어

파킨슨병을 앓고 있는 한 여성이 뇌 수술을 받으면서 클라리넷을 연주한 사연이 전해졌다. 21일(현지시간) 영국 데일리메일은 영국 잉글랜드 이스트서식스주 크로버러에 거주하는 데니즈 베이컨(65)이란 여성이 런던 킹스 칼리지 병원에서 지난 7월 뇌심부자극술(Deep Brain Stimulation·DBS)을 받으며 클라리넷을 연주했다고 보도했다.

파키슨병 환자 데니즈 베이컨(65)이 지난 7월 런던 킹스 칼리지 병원에서 뇌심부자극술(Deep Brain Stimulation·DBS)을 받는 동안 클라리넷 연주를 하고 있다. 데일리메일

언어치료사였던 베이컨은 2014년 파킨슨병 진단을 받고 걷기, 수영, 댄스, 클라리넷 연주에 어려움을 겪어왔다. 밴드 활동도 했지만 증상 악화로 5년 전 활동을 중단했다. 상태가 점점 악화하자 베이컨은 결국 수술을 결정했다. 베이컨이 받은 수술은 뇌에 전극을 삽입해 전기 자극을 주는 방식으로 파킨슨병 등 신경계 질환 환자에게 증상 완화 효과가 있는 치료법이다.

환자가 깨어 있는 상태에서 수술하는 경우도 많은데, 수술 직후 운동 기능 개선을 실시간으로 확인할 수 있는 점이 특징이다. 이날 베이컨 또한 전신마취 없이 두피와 두개골만 국소 마취한 상태에서 4시간 동안 깨어 수술받았다. 수술 도중 전기 자극이 가해지자 손가락 움직임이 즉시 부드러워지는 것을 느꼈고, 이를 직접 확인하기 위해 클라리넷을 연주하자 연주 실력도 눈에 띄게 향상됐다.





수술을 집도한 키우마르스 아슈칸 교수는 "베이컨의 머리에 정밀 좌표 장치를 고정하고, 5펜스 동전 절반 크기의 구멍을 두개골에 뚫어 전극을 삽입했다"며 "왼쪽 뇌에 전극을 넣고 자극을 주자 오른손 움직임이 개선됐고, 반대쪽도 동일했다"고 설명했다. 이어 그는 "그는 열정적인 클라리넷 연주자였기 때문에, 수술 중 악기를 연주해보자고 제안했는데, 자극을 주자마자 손가락 움직임과 연주 능력이 즉시 향상되는 걸 확인할 수 있었다"고 덧붙였다. 베이컨은 "자극이 들어오자 오른손이 훨씬 부드럽게 움직이는 게 느껴졌고, 연주도 수월해졌다"며 "지금은 걷는 것도 나아지고 있어 수영장과 무대로 돌아가는 게 기대된다"고 말했다.





