파주시, '복고놀이+협력운동회'로 사회복지종사자 치유·소통 강화

파주시, 사회복지종사자 '힐링 체육행사' 성료

"함께 웃고 힘 얻어요" 복지종사자, 월롱서 활력 충전

경기 파주시는 지난 21일 월롱100주년기념체육관에서 관내 사회복지종사자 330여 명이 참여한 가운데 '2025년 사회복지종사자 힐링 체육행사'를 성황리에 개최했다.

김경일 파주시장이 지난 21일 월롱100주년기념체육관에서 열린 '2025년 사회복지종사자 힐링 체육행사'에 참석해 교복을 입고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 파주시 제공

이날 행사는 파주시지역사회보장협의체가 주관했으며, 복지 현장의 소통과 협력을 강화하고 서로에게 활력을 전하는 '복지운동회' 형식으로 진행됐다.

특히 이번 행사는 '시민중심! 복지파주!' 라는 표어 아래, 파주시가 지향하는 '시민중심 더 큰 파주'의 뜻을 함께하며 시민이 중심이 되는 복지 구현의 의미를 담았다.

행사는 1부 개회 선언을 시작으로 선수단 및 내빈 소개, 대회사 및 축사, 사회복지기관장들이 준비한 축하공연 순으로 진행됐으며, '주사위 던지기 개회 행사'로 활기차게 막을 열었다.

이어진 2부 복지운동회에서는 달고나 뽑기, 비석치기, 공기놀이 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 복고형 놀이와 '비전 탑 쌓기', '행운 이어달리기' 등 팀별 협동 프로그램이 진행됐다. 참가자들은 웃음과 응원 속에서 서로를 격려하며, 복지 현장에서 쌓인 피로를 잠시 내려놓고 따뜻한 치유의 시간을 보냈다.

파주시지역사회보장협의체 민간위원장인 이보경 문산종합사회복지관장은 "오늘 행사가 현장 곳곳에서 애쓰는 모든 분께 작은 쉼과 큰 힘이 되길 바란다"며 "참가자들의 웃음과 열정이 파주시 복지의 새로운 활력이 되길 기대한다"고 전했다.

파주시지역사회보장협의체 공공위원장인 김경일 파주시장은 "이번 체육행사는 복지 현장의 동료들이 함께 웃고 활동하며, 일상의 긴장을 풀고 서로에게 활력을 주고받는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 복지정책을 실현하기 위해 현장과의 협력을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.





한편, 파주시는 사회복지종사자의 처우 개선과 근무 여건 향상을 위해 매년 치유 공동 연수, 역량 강화 교육 등 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하고 있다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

