[오늘의신상]'눕시'의 계절이 왔다…노스페이스, 리마스터 눕시 다운 출시

영원아웃도어의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스가 스테디셀러인 '눕시'의 2025년 신제품인 '리마스터 눕시 다운 재킷'을 출시했다고 22일 밝혔다.

눕시 다운 재킷은 지난 1992년 미국 등지에서 첫 출시 되어 30년 넘게 전 세계적으로 큰 사랑을 받고 있다. 말라야 산맥 대표 산봉우리 이름인 '눕체'로부터 명명된 노스페이스의 글로벌 시그니처 제품이다. 보온성과 경량성은 물론 특유의 힙한 디자인을 통해, '교복 패딩', '국민 패딩' 및 '근육맨 패딩' 등 다양한 애칭으로 불리면서 오랜 기간 겨울 패션의 아이콘으로 자리매김해왔다. 눕시는 아웃도어 업계에서는 이례적인 오픈런, 선착순 한정 판매 완판 및 리셀 판매 등을 기록하기도 했다.

'리마스터 눕시 다운 재킷'을 착장한 노스페이스 홍보대사 박보검. 노스페이스 제공.

리마스터 눕시 다운 재킷은 눕시 고유의 헤리티지를 현대적으로 재해석한 디자인으로 출시됐다. 국제 재활용 인증인 GRS(Global Recycled Standard)를 획득한 리사이클링 다운 충전재도 적용했다. 이 인증은 단순히 '재활용 원료를 포함했음'을 인증하는 RCS보다 더 높은 등급의 인증이다.

또 혹한은 물론 겨울철 이상 기후에 대비할 수 있도록 기능성을 한층 강화했다. 일반 소재 대비 3배 이상의 인열강도를 지닌 폴리에틸렌 원사를 어깨 부분에 적용해 내구성을 강화했다. 무봉제 공법을 적용해 봉제선을 통한 열기와 다운 털 빠짐 걱정 입을 수 있도록 했다. 방수, 방풍, 투습 기능이 우수한 노스페이스 고유의 기능성 소재인 '드라이벤트'를 겉감에 적용해 외부의 눈과 비를 효과적으로 막아주고 쾌적한 착용감이 유지될 수 있도록 했다.





성가은 영원아웃도어 사장은 "시시각각 빠르게 변화하는 패션 트렌드를 선도하는 한편, 예측하기 힘든 이상 기후에 대비 가능하며, 자연과 더 나은 공존까지 경험할 수 있도록 리마스터 눕시 다운 재킷을 선보이게 되었다"며 "더 착하고 더 튼튼한 제품으로 거듭난 리마스터 눕시 다운 재킷과 함께, 많은 분께서 올겨울 다양한 아웃도어 활동과 일상을 한층 더 따뜻하고 쾌적하며 스타일리시하게 보내시길 바란다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

