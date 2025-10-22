김태흠 지사, 'K-팝 외교관'으로 일본 간다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한일 국교정상화 60주년 맞아 나라현서 문화·경제 교류… 20개 충남 기업 일본시장 개척 동행

김태흠 충남지사

김태흠 충남도지사가 한일 국교 정상화 60주년을 기념해 K-팝과 충남 기업을 앞세워 일본을 찾는다. 이번 방문은 문화 외교와 경제 교류를 아우르는 일정으로, '충남 1호 영업사원'으로서 일본 시장 개척에 나선다.

22일 충남도에 따르면 김 지사는 오는 23일부터 3박 4일 일정으로 일본을 방문해 오사카와 나라현을 오가며 수출상담회, 문화교류 행사, 한일 문화 세미나 등에 참석한다.

김 지사는 23일 오사카 뉴오타니호텔에서 열리는 충남 수출상담회에 참석해 도내 중소기업 제품의 우수성을 홍보한다.

수출상담회는 건축자재·화장품·건강기능식품 등 도내 20개 중소기업이 참여해 현지 바이어와 일본 시장 진출 상담을 진행한다.

이어 나라현 JW메리어트호텔 리셉션에서 야마시타 마코토 지사와 다나카 타다미쓰 의장 등 나라현 주요 인사들과 만나 양 지역의 우정을 재확인한다.

24일에는 오사카 야마토대학을 찾아 타노세 료타로 총장을 접견하고, 대학생을 대상으로 '청년 세대가 만드는 한일의 미래'를 주제로 강연을 진행한다.

같은 날 오후에는 나라 100년회관에서 열리는 충남-나라현 문화교류 행사에 참석해 K-팝·J-팝 공연과 전통공연을 함께 즐기며 양 지역의 공동선언문을 발표한다.

25일에는 나라 가시하라시 만요홀에서 열리는 한일 문화 세미나에 참석해 양 지역 미술관 간 교류 협력 MOU를 체결하고 일본 인사들과 대담을 이어간다.





도 관계자는 "이번 방문은 백제 문화로 이어진 충남과 나라현의 역사적 인연을 기반으로 미래 세대 교류와 실질적 경제 협력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





이병렬 기자

