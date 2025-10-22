광주 서구, 24~25일 청년축제 등 다양한 행사 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어울림한마당·도심맨발축제·책축제 등

광주시 서구는 오는 24~25일 어울림한마당을 비롯해 도심맨발축제, 책축제, 청년축제 등 다양한 행사를 연다고 22일 밝혔다.

어울림한마당 행사 포스터. 광주 서구 제공

AD

서구는 이번 축제들을 통해 '착한도시 서구'의 가치와 철학을 생활 속에서 함께 나누고 나눔과 상생의 공동체 문화를 확산시킬 계획이다.

오는 24일 상무시민공원에서 열리는 어울림한마당은 '골목경제와 함께서구'를 주제로 진행된다. 18개 동 마을단체와 골목 상인들이 참여해 상생과 화합의 축제를 펼친다.

'주민자치의 힘으로 살아나는 골목경제'를 주제로 한 개막 퍼포먼스, 골목형상점가 참여 어울림야시장 등을 통해 골목에서부터 시작되는 '착한경제'의 의미를 되새길 예정이다.

오는 24일과 25일 풍암생활체육공원과 어린이생태학습도서관에서 열리는 '책향기 서구 책축제'는 '책에 풍덩 빠지는 날, 나는 책이다'를 주제로 펼쳐진다. 김애란 작가·김상욱 교수·강효미 작가 등 명사 초청 강연과 함께 부모와 아이가 함께 책 읽는 법을 배우는 '착한독서법', 도서 1권을 1,000원에 판매하고 수익금을 기부하는 '천원도서' 프로그램을 통해 책을 매개로 한 착한 독서문화를 조성한다.

25일 풍암동 금당산 일원에서는 '걸어서 100세까지 맨발로(路) 함께애(愛)'를 주제로 제2회 도심맨발축제가 열린다. 맨발걷기, 발마사지, 황토체험, 굿즈 만들기 등 자연 친화적 프로그램이 진행되며, 벽진서원 일원에서는 '착한도시 서구'의 나눔정신을 배우는 역사체험도 진행된다.

서구는 지난 3년간 맨발로 조성사업을 통해 도심 내 32개소, 약 13㎞ 길이의 맨발길을 조성하며 '맨발도시 서구'라는 새로운 도시 문화를 정착시켰다.

25일 오후에는 월드컵경기장 주차장에서 청년이 기획하고 운영, 참여하는 '서구청년축제'가 펼쳐진다. '서(西)프라이즈한 오늘, 만나? 맛나!'를 주제로 공감과 소통, 성장과 위로의 장이 열린다. 1부에서는 ▲청춘 뮤지컬 '흔들려도 청춘' ▲청년 토크콘서트 ▲안유성·마옥천 명장과 함께하는 '명장성공스쿨' 성과 공유회가 진행되고, 2부에서는 ▲OX퀴즈 ▲디제잉 파티 등이 이어지며 청년의 끼와 열정을 발산하는 무대가 마련된다.





AD

김이강 서구청장은 "서구의 축제는 잠깐 즐기다 흩어지는 일회성 이벤트가 아니라 나눔과 연대, 상생의 마음을 하나로 모으는 장이다"며 "서로를 배려하고 함께 성장하는 공동체의 힘이 더욱 커지는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>