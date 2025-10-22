청양군, 전국 최초 '농업보조사업 사후관리 시스템' 자체 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



보조금 이력·의무기간·중복지원 실시간 관리… 투명 행정 새 전환점



청양군청 전경

AD

충남 청양군이 보조금 집행의 투명성과 행정 효율성을 높이기 위해 전국 지자체 중 최초로 '농업보조사업관리시스템(HAGRIX)'의 사후관리 프로그램을 자체 개발했다고 22일 밝혔다.

이 프로그램은 농업보조사업 지원 이후 자산 이력, 사용·처분 제한, 의무 기간 준수 여부 등을 한 화면에서 확인하고 관리할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 사후관리 누락을 최소화하고, 현장 행정의 효율성을 크게 향상시켰다.

군은 그동안 보조금 집행의 투명성을 확보하기 위해 중요재산(군 예산 100만 원 이상 자산)에 대한 사후관리를 강화해 왔다.

현재 연간 약 5000건의 자산이 관리 대상에 포함되며, 주로 농산물 세척기·관리기·건조기 등이 해당된다.

이 프로그램은 이러한 대량 업무를 자동화·체계화해 오류를 줄이고, 동일·유사 장비의 중복 지원을 데이터 기반으로 사전 차단할 수 있는 기능까지 갖췄다.

또 기존 시스템에 외부망 기반 모듈을 추가해 내·외부망 간 연계·연동이 가능해졌다.

특히 현장 점검 결과를 모바일로 즉시 등록하고, 대상별 이행 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 통합관리 메뉴도 도입됐다.





AD

김돈곤 군수는 "사후관리 프로그램 개발로 농업보조금의 공정하고 투명한 집행 기반이 한층 강화될 것"이라며 "앞으로도 관리 체계를 지속적으로 개선해 군민이 신뢰하는 행정을 구현하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>