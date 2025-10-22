아리바이오, SK케미칼과 K치매약 글로벌 상업화 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아리바이오는 SK케미칼과 경구용 알츠하이머병 치료제 AR1001의 개발 확대 및 글로벌 진출을 위한 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 22일 밝혔다.

AR1001은 SK케미칼이 개발한 PDE-5억제제 미로데나필(mirodenafil)을 기반으로 한다. 아리바이오는 2011년 SK케미칼로부터 이 물질에 대한 기술이전을 받은 이후 치매 치료제로 개발 중이다. 현재 13개 국가에서 글로벌 임상 3상을 통해 치료 효과와 안전성을 검증 중이다.

이번 협약을 통해 양사는 ▲AR1001의 차세대 제제 개발 ▲글로벌 임상 협력 ▲상업화 이후 제조 및 수출 등 다양한 분야에서 협력할 수 있는 방안을 지속적으로 협의해 나갈 예정이다. 이번 MOU는 AR1001의 글로벌 임상 3상 진행 상황과 상용화 가능성에 대한 양사의 공감대를 바탕으로 체결됐으며 향후 협력의 구체적 내용은 논의를 통해 결정할 계획이다.

정재준 아리바이오 대표이사는 "한국이 개발한 경구용 알츠하이머병 신약 상용화가 가시권에 들어선 만큼 이번 협력을 계기로 양사가 힘을 모아 글로벌 시장에서 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박현선 SK케미칼 파마(Pharma) 사업대표는 "우리가 개발한 미로데나필이 치매 등 다양한 질환으로 확대돼 신약 재창출의 모범 사례로 자리매김 할 수 있도록 아리바이오와 적극 협력할 것"이라고 말했다.

한편 아리바이오가 진행 중인 AR1001의 글로벌 임상 3상(POLARIS-AD)은 미국, 유럽 7개국, 한국, 중국 등 총 13개국에서 1535명의 환자 등록을 마치고 8부 능선을 넘어 최종 단계에 돌입했다. 아리바이오는 내년 상반기 임상을 종료하고 주요 결과를 우선 공개한 뒤 같은 해 말 미국 FDA에 신약허가 신청(NDA)을 진행할 계획이다.

AR1001은 신경세포 보호 및 생성 촉진, 독성 단백질의 축적 억제, 뇌 혈류 개선 등 다양한 병리경로에 작용하는 다중 기전의 약물로 인지기능 저하의 진행을 늦추는 데 기여할 수 있도록 개발됐다. 영국의 시장조사기관 글로벌데이터(GlobalData)는 AR1001의 기전 차별성과 안전성, 복용 편의성 등을 근거로 향후 매출 잠재력과 시장성이 가장 높은 알츠하이머 신약 후보 중 하나로 평가한 바 있다.





한편 아리바이오는 국내 제약사인 삼진제약과 AR1001의 한국 독점판매권과 제조권 부여 계약을 맺는 등 국내외의 유수 제약사들과 퇴행성 뇌질환 신약 개발 협업을 확대하고 있다. 아리바이오는 현재 코스닥 상장사 소룩스와의 합병을 추진 중이며 예정 기일은 내년 1월 20일이다.





