코오롱FnC, '헬리녹스 웨어' 론칭…한남동서 팝업스토어 운영

헬리녹스 의류 제품군 '헬리녹스 웨어' 론칭

기어(Gear)에서 출발해 웨어(Wear)로 확장

23일부터 한남동 팝업스토어 운영

코오롱인더스트리FnC부문(코오롱FnC)이 캠핑 용품으로 유명한 헬리녹스(Helinox)의 의류 제품군인 '헬리녹스 웨어(Helinox Wear)'를 공식 론칭한다고 22일 밝혔다.

헬리녹스 웨어는 아웃도어에서 출발한 헬리녹스의 기술과 미학을 옷으로 옮겨 구현한 '웨어러블 기어(wearable gear·입을 수 있는 장비)'가 핵심이다. 기어의 주요 요소인 경량성, 내구성, 혁신성을 입는 형태로 확장했다.

올해 가을·겨울(F/W) 시즌에는 핵심 아이템 60여개를 선보인다. 헬리녹스 웨어는 정기적으로 출시되는 시즌 상품과 '에디션(Edition)' 시리즈로 나뉜다. 전 제품은 헬리녹스의 아이덴티티인 모듈 개념을 의류 디자인에 반영해 경량성, 휴대성, 호환성의 특징을 구현했다. 여기에 방수, 발수, 통기성 등 코오롱FnC가 보유한 고기능성 소재와 디자인 노하우가 더해졌다. 가격대는 10만 원대 티셔츠부터 40~70만 원대 다운 재킷까지 폭넓게 구성된다.

헬리녹스 웨어는 오는 23일부터 다음 달 2일까지 서울 용산구 한남동에서 팝업스토어를 운영한다. 팝업 공간에서는 '에디션' 시리즈를 통해 헬리녹스 웨어의 정체성을 집약적으로 담아낸 설계 과정을 공개하고, 올해 F/W 컬렉션 전반을 소개한다.

오는 23일에는 자사몰을 선보이고 내년부터 플래그십 스토어 오픈과 주요 백화점 입점을 순차적으로 진행할 계획이다.





헬리녹스 웨어 관계자는 "'헬리녹스 웨어'는 단순한 의류 컬렉션이 아니라 헬리녹스가 축적해온 기술과 철학, 그리고 문화적 감도를 입는 또 하나의 소통 방식이 될 것"이라며 "기어와 웨어가 공존하는 일상과 아웃도어를 연결하는 새로운 라이프스타일을 제시하고자 한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

