롯데칠성, 호주 와인 '옐로우테일' 8년 만에 라벨 리뉴얼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

브랜드 로고 강조…라벨 하단에 대표 수상 내역 추가

롯데칠성음료는 자사가 수입·판매하는 호주 와인 브랜드 '옐로우테일'의 라벨을 8년 만에 리뉴얼한다고 22일 밝혔다.

AD

옐로우테일은 전 세계 약 70여 개국에 연평균 약 1억4000만 병을 판매하며 연간 호주 수출 와인의 약 15%를 차지하고 있는 호주의 대표적인 와인으로, 2005년 한국 시장 론칭 후 20여년간 1000만 병 이상 팔리는 등 국내 소비자에게도 큰 인기를 끌고 있다.

롯데칠성은 소비자와 전문가들의 오랜 사랑을 받고 있는 옐로우테일이 소비자들이 더욱 쉽게 제품을 알아볼 수 있도록 라벨 디자인을 재단장했다. 브랜드 로고를 더욱 강조함과 동시에 품종의 가시성을 높이고 옐로우테일의 상징인 '왈라비'에 짙은 테두리선을 더해 특히 화이트 와인의 하얀 라벨에서 생동감을 부여했다. 라벨 하단에는 대표적인 수상 내역을 추가했다.





AD

롯데칠성음료 관계자는 "호주를 대표하는 캐주얼 와인 '옐로우테일'의 라벨 디자인을 지난 2017년에 이어 8년여 만에 더욱 생동감 있고 가시성이 개선된 형태로 리뉴얼했다"며 "11월부터 진행하는 정기 할인 행사를 시작으로 리뉴얼한 디자인의 새로운 '옐로우테일'을 만나보실 수 있을 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>