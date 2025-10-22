도심 속 복합공간…신세계프라퍼티, '스타필드 애비뉴' 1호점 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종로 그랑서울 상업시설 새단장…28일 오픈

스타필드 브랜드 가치 도심으로 확장

42개 브랜드 입점…F&B 90%

미식의 모든 것 '다이닝 데스티네이션' 지향

신세계프라퍼티는 서울 종로구 '그랑서울' 상업시설을 새단장해 오는 28일 '스타필드 애비뉴' 1호점으로 공식 오픈한다고 22일 밝혔다.

스타필드 애비뉴는 신세계프라퍼티가 운영하는 복합쇼핑몰 스타필드의 브랜드 가치를 도심으로 확장한 신규 브랜드다. 애비뉴(길)라는 상징적 키워드에 스타필드의 가치를 더해 다양한 브랜드와 사람, 경험이 교차하는 복합공간이라는 의미를 담았다고 회사 측은 설명했다.

스타필드 애비뉴 그랑서울점 내부 조감도. 신세계프라퍼티 제공

AD

신세계프라퍼티는 코람코자산신탁 측과 위탁운영 계약을 통해 그랑서울 상업시설을 운영한다. 그랑서울 지하 1층부터 4층까지 6281㎡(약 1900평) 규모의 공간에 총 42개 브랜드가 입점하며 약 90%가 F&B(식음) 브랜드로 구성돼 도심 속 '다이닝 데스티네이션(Dining Destination)'을 지향한다.

프리미엄 다이닝을 집약한 4층에는 미쉐린 2스타 레스토랑 '주옥' 출신 이종욱 셰프의 스테이크 하우스 '마치'와 일식 가이세키 전문점 '이모와슌', 코리안-프렌치 파인 다이닝으로 유명한 '콘피에르' 등이 있다.

2층은 트렌디한 F&B와 함께 다이닝의 여유를 즐길 수 있는 소셜라이징 공간으로 구성했다. 1층은 피맛골의 헤리티지를 살린 K푸드의 다채로운 매력을 담은 공간으로, 일상 속에서 만나는 새로운 미식 경험을 제안한다. 종각역과 연결된 지하 1층에서는 회전초밥, 싱가포르 요리, 이탈리안 다이닝 등 다양한 나라의 요리 전문점을 만나볼 수 있다.





AD

신세계프라퍼티 측은 "스타필드 애비뉴 그랑서울점이 광화문과 종로를 잇는 도심 한복판에서 다양한 미식 경험을 제공하는 라이프 스타일의 중심이자 새로운 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대한다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>