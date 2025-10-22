대한항공, 기업 출장 우대 프로그램 프로모션 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한항공이 기업 출장 우대 프로그램 '코리안에어 비즈(Korean Air BIZ)'의 신규 기업회원 및 기존 회원을 대상으로 프로모션 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

코리안에어 비즈는 대한항공 스카이패스(SKYPASS) 회원 5인 이상이 소속된 중소·중견 기업을 대상으로 한 출장 우대 프로그램이다. 기업 회원 임직원이 대한항공 홈페이지에서 국제선 출장 항공권을 구입한 후 탑승하면 기업 계정에 포인트가 적립된다. 개인 스카이패스 마일리지 적립과 별도로 항공권 운임의 2~7%를 기업 포인트로 쌓을 수 있다.

적립된 기업 포인트는 대한항공 프레스티지 라운지 이용, 위탁수하물 추가, 항공권 할인 쿠폰 구매, 프레스티지석으로의 좌석 승급, 국제선 무상 항공권 구매에 사용할 수 있다.

대한항공은 프로모션 이벤트 기간 내 신규 회원으로 가입한 모든 기업 회원 계정에 웰컴 포인트(5만포인트)를 제공하고, 추첨을 통해 국내선 왕복 항공권을 증정한다. 또한 기존 기업 회원 임직원이 이벤트 기간 내 국제선 출장 항공권(2026년 1월 31일 탑승까지 적용)을 구매하면 추첨을 통해 영화 2인 패키지 기프티콘을 제공한다.





프로모션 이벤트 기간은 올해 11월 30일까지다. 대한항공과 별도 출장 여행 할인 계약을 맺은 기업은 신규 가입 대상에서 제외한다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

