명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

트럼프, 스위스에 39% 상호관세 부과

시계 수출 9월 55.6%·8월 23.9% ↓

영국·홍콩·중국 늘어 전체는 3.1% ↓

스위스시계산업협회의 홍보배너.

도널드 트럼프 미국 대통령이 스위스에 초고율 관세를 부과하면서 스위스 시계의 미국 수출이 반토막 난 것으로 전해졌다. 연합뉴스는 21일(현지시간) 블룸버그통신을 인용해 "스위스시계산업협회에 따르면 미국이 부과한 39％ 상호관세 영향으로 지난달 대미 수출액이 1억 5770만 스위스프랑(약 2840억원)으로 지난해 9월과 비교해 55.6％ 급감했다"고 보도했다. 지난 8월에도 전년 동월보다 23.9％ 줄었다.

미국은 유럽연합(EU)에 이어 스위스의 두 번째 수출 시장이다. 다만 미국을 제외하면 영국(15.2％), 홍콩(20.6％), 중국(17.8％) 등 다른 지역 수출이 큰 폭으로 늘면서 지난달 전체 수출액은 3.1％ 감소하는 데 그쳤다.

카린 켈러주터 스위스 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령의 관세정책에 따라 스위스의 대미 수출은 롤러코스터를 타고 있다. 당초 상호관세에서 제외됐던 의약품에 트럼프 대통령이 품목 관세 부과를 예고하자 선주문이 몰린 영향으로 분석된다.

트럼프 대통령은 이달부터 수입 의약품에 100％ 관세를 물린다고 했다가 제약업체들과의 협상을 이유로 연기했다. 다만 노바티스와 로슈 등 스위스 대형 제약사들은 미국에 생산시설을 이미 가동 중이거나 새로 설립하기로 계획 중이어서 관세 폭탄을 피해 갈 것으로 보인다. 로슈는 500억달러(70조원), 노바티스는 230억달러(32조원)를 미국에 투자하겠다고 약속했다.

스위스 제약회사 로슈. 로이터연합뉴스

미국 정부는 지난 8월 스위스산 수입품에 상호관세 39%를 부과했다. 이는 지난 4월 처음 발표한 31%에서 오히려 8%포인트 오른 것이다. 이후 미국 정부와 계속 협상을 시도하고 있으나 두 달 넘게 별다른 성과는 없다. 카린 켈러주터 스위스 대통령은 관세율 통보 직전 트럼프 대통령과 통화 협상에 실패해 '외교 참사'라는 비판을 받았다. 이후 기 파르믈랭 경제 장관에게 관세 협상을 맡겼다. 블룸버그는 고율 관세로 스위스 국내총생산(GDP)이 최대 1％ 감소할 것이라고 전망하기도 했다.





특히 의약품 생산과 연구개발은 스위스 GDP의 약 10％를 담당하는 핵심 산업이다. 지난 2023년 스위스의 대미 수출품 가운데 의약품·비타민·진단 도구가 57％에 달했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

