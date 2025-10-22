금성출판사, 창립 60주년 특별전 '기록하는 사람들' 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최재천·정재승 교수 참여

금성출판사는 창립 60주년을 맞아 특별전 '기록하는 사람들'을 개막한다고 22일 밝혔다.

이번 전시는 23일 서울 용산구에 위치한 KCS 내 'KCS 아카이브 라이브러리(Archive Library)'에서 일반에 공개한다. '책과 거울의 방', '인공지능 룸(AI Room)', '책의 미로' 등 세 개의 공간으로 구성돼 과거와 미래를 한자리에서 만나볼 수 있다.

금성출판사는 창립 60주년을 맞아 특별전 '기록하는 사람들'을 개막한다. 금성출판사

첫 번째 공간 '책과 거울의 방'은 거울을 통해 반사된 빛이 겹치며, 마치 하나의 거대한 책 속에 들어온 듯한 몰입감을 선사한다. 두 번째 공간 'AI Room'에서는 최재천 이화여대 석좌교수와 정재승 카이스트 교수가 AI와 1:1로 나눈 대담 영상을 상영한다. 마지막 공간 '책의 미로'는 금성출판사가 걸어온 60년의 기록을 거대한 책의 숲으로 재구성했다.





금성출판사 관계자는 "이번 전시는 지난 60년간의 출판과 교육, 문화예술의 발자취를 돌아보고, AI 시대의 새로운 교육과 출판의 방향을 함께 모색하는 자리"라며 "앞으로도 KCS를 중심으로 교육과 예술문화 경험을 확장하며, 다음 100년을 향한 새로운 도약을 이어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

