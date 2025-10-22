[오늘의신상]농심켈로그, '프로틴 그래놀라 제로슈거 컵시리얼'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"국내 최초 제로슈거 컵시리얼"…휴대성과 편의성 강화



농심켈로그가 국내 최초의 제로슈거 컵시리얼 '프로틴 그래놀라 제로슈거 컵시리얼'을 출시한다고 22일 밝혔다.

농심켈로그는 지난 5월 선보인 '프로틴 그래놀라 제로슈거'가 출시 이후 빠르게 시장에 안착하면서 해당 제품을 더욱 간편하게 즐길 수 있도록 컵시리얼 형태로 새롭게 선보이며 라인업을 확장했다. 국내에 컵시리얼을 처음 도입한 농심켈로그는 이번 신제품을 통해 제로슈거와 컵시리얼 시장 모두에서 리더십을 강화한다는 계획이다.

'프로틴 그래놀라 제로슈거'는 당은 낮추고, 단백질은 강화한 균형 잡힌 영양 설계가 돋보이는 제품이다. 통귀리, 현미, 흑미 등 당 함량이 낮은 통곡물을 엄선해 그래놀라를 구성했으며, 설탕 대신 스테비아와 알룰로스를 활용해 맛과 영양은 그대로 유지하면서도 제로슈거를 구현했다. 또한 오븐에서 구워낸 '통곡물 그래놀라', 바삭한 '통밀 푸레이크', 달콤쌉싸름한 '다크초코 프로틴볼'을 조화롭게 배합해 풍부한 식감과 맛을 완성했다.





농심켈로그 관계자는 "지속되는 제로슈거 트렌드와 소비자의 높은 호응에 힘입어, 휴대성과 편의성을 강화한 제로슈거 컵시리얼을 선보이게 됐다"며 "언제 어디서나 당 걱정 없이 단백질과 영양을 간편하게 챙기려는 소비자들에게 최적의 선택이 될 것"이라고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

