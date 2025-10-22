'출범 6개월' 한양증권 글로벌IB조직, 해외 대형딜 잇따라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한양증권은 올해 3월 자본시장본부 내에 신디케이트론 및 사모사채 주관·주선·자문을 중심으로 하는 글로벌 IB 조직을 신설한 이후 6개월 만에 주요 해외 자금 조달 딜을 잇따라 성사했다고 22일 밝혔다.

해당 조직은 최근 ▲넥센타이어 체코법인 8500만유로 대출 ▲한화오션 2500억원 신디케이션 대리기관 업무 ▲현대제철 미화 7000만달러 대출 주선 ▲대신에프앤아이 500억원 대출 자문 등 다양한 프로젝트를 성공적으로 마무리했다.

한양증권은 지난 3월 글로벌 IB 조직을 이끌 리더로 해외 금융 전문가 노형석 이사를 영입하고, 글로벌 시장으로 사업 영역을 확대해왔다. 노 이사는 미국 위스콘신주립대 경제학과를 졸업한 뒤 HSBC, 중국건설은행(CCB), 크레디 아그리콜, 중국공상은행(ICBC), BNK투자증권 등 국내외 금융사에서 15년 이상 기업금융·신디케이션·ECA 수출금융·글로벌 IB 금융주선 업무를 담당해온 전문가다.

한양증권 글로벌 IB 조직은 500여 개 해외 금융기관과의 네트워크를 바탕으로 국내 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 조건으로 자금을 조달할 수 있도록 지원하고 있다. 법률·세무·구조 설계 등 전문 분야를 포괄하는 체계를 갖춘 것은 물론, 글로벌 네트워크를 활용해 직접 딜을 소싱하고 의사결정을 신속하게 함으로써 효율성까지 높였다고 회사측은 강조했다. 대기업 중심의 대규모 프로젝트뿐 아니라 중견·중소기업의 해외 자금조달과 신흥 시장 진출을 지원하는 '틈새형 IB 전략'도 병행하고 있다.

노 이사는 "지금까지는 신디케이트론 등 부채성 거래를 중심으로 성과를 쌓아왔지만, 향후에는 미국 나스닥(NASDAQ), 인도네시아(IDX), 태국(SET) 등 해외 증권거래소 상장사와의 자본성 거래도 확대할 계획"이라며 "글로벌 네트워크와 본부 내 자본시장 노하우를 결합해, 부채와 자본을 아우르는 해외 종합 금융 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.





한양증권은 향후 해외 금융기관뿐 아니라 현지 법률·회계법인 및 IB 들과의 협력을 확대해 글로벌 금융 서비스 역량을 강화한다는 방침이다. 한양증권 관계자는 "단순 금융주선에 머물지 않고 구조화·컨설팅 기능까지 포함하는 글로벌 IB 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

