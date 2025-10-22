“평화의 조건, 영화로 묻다”… 제16회 부산평화영화제 24일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일상의 갈등과 사회적 모순 속에서도 '공존의 가능성'을 모색하는 영화들이 부산에서 관객과 만난다.

'평화의 조건'을 슬로건으로 내건 제16회 부산평화영화제가 오는 24일부터 26일까지 사흘간 BNK부산은행 아트시네마 모퉁이극장에서 열린다.

이 영화제는 부산어린이어깨동무와 부산평화영화제가 주최·주관하고, 부산대학교 라이즈사업단, 부산라이즈혁신원, 부산대 영화연구소 및 예술문화영상학과가 협력해 운영한다.

부산대는 지난 7월 부산평화영화제와의 협약을 통해 사회적 의제 기반의 시네 리터러시 교육과 비판적 시민의식 확산에 함께하기로 했었다.

올해 영화제는 "평화가 가능하려면 무엇이 필요할까", "우리는 어떤 선택을 통해 더 평화로운 세상을 만들 수 있을까"라는 질문을 던지며, 다양한 작품을 통해 평화의 의미를 재조명한다.

기획전에서는 △1990년대 대학생과 노동자들의 연대를 다룬 '초혼, 다시 부르는 노래' △제주 4·3과 지리산 빨치산 항쟁 이후 일본으로 건너가 재일조선인으로 살아온 고(故) 김동일의 삶을 추적한 '기억 샤워 바다' △이명박 정부의 4대강 사업으로 인한 환경 문제를 조명한 '추적' 등이 상영된다.

경쟁 부문에는 공모전 출품작 691편 중 예선을 통과한 14편이 본선에 올라 '꿈꾸는 평화상'(대상·200만원), '장편 우수상'·'단편 우수상'(각 100만원), '도란도란 관객상'(상품)을 놓고 경합을 벌인다.

개막식은 24일 저녁 7시, BNK부산은행 아트시네마 모퉁이극장에서 열리며, 이란희 감독의 '3학년 2학기'가 개막작으로 상영된다.

폐막식은 26일 저녁 6시 같은 장소에서 진행되며, 공식 경쟁작 시상과 '꿈꾸는 평화상' 수상작의 앙코르 상영으로 막을 내린다.

영화제 기간 중 보수동책방골목 어린이도서관과 부산영화체험박물관에서는 어린이·유아 대상 무료 단편 애니메이션 프로그램 '시끌벅적 가족영화 상영회'가 열린다. 상영 후에는 영화 관련 주제 강의와 체험 활동도 마련된다.

박상후 부산대 라이즈사업단장은 "이번 영화제가 평화와 차별, 폭력 문제에 대한 지역사회의 감수성을 높이고, 시민들이 일상 속에서 평화의 가치를 실천하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





영화제 세부 일정과 상영작 정보는 부산평화영화제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

16회 부산평화영화제 포스터.

