"금·은값 급락에 유동성 경계감…장기전망 여전히 좋아"

강한 랠리를 나타내온 금과 은 가격이 동반 급락하자, 유동성 랠리 약화 시그널일 수 있다는 경계감이 제기되고 있다. 다만 금과 은의 장기전망은 여전히 긍정적이라는 진단이다.

박상현 iM증권 연구원은 22일 '금 및 은 가격 동반 급락과 유동성' 보고서에서 "아직 유동성 랠리 위축을 심각하게 고민할 단계는 아니지만, 일부 급등한 자산을 중심으로 한 차익실현이 나타나고 있음은 일단 경계해야 할 필요가 있다"며 이같이 밝혔다.

먼저 박 연구원은 사상 최고치를 기록하던 금 가격이 큰 폭으로 조정된 것과 관련, 그 배경으로 단기 차익 실현, 미국 연방정부 셧다운 장기화, 인도 축제, 달러 강세 등을 꼽았다. 지난 21일 금 가격은 전일 대비 5.5% 하락폭을 나타낸 상태다. 이는 팬데믹(세계적 대유행) 기간이던 2020년 8월 이후 가장 큰 일일 하락폭이다. 은 가격 역시 7.6% 떨어지며 동반 급락했다.

박 연구원은 "배경으로는 일단 단기 차익실현 욕구가 지적된다. 올해 들어 금 가격은 60% 가까이 급등하며 주요 자산 중 가장 큰 폭의 상승을 기록 중이었다"고 짚었다. 또한 주요 외신을 인용해 "여기에 미 연방정부 폐쇄에 따른 통계지표 발표 지연으로 인한 투자 불확실성 확대, 주요 금 매수 주체인 인도가 최대 힌두교 축제 '디왈리'를 맞아 휴장한 것도 이날 유동성 부족에 따른 하락 요인을 제공했다"고 언급했다.

그러면서도 금과 은에 대한 장기전망이 여전히 긍정적이라는 점도 강조했다. 박 연구원은 "미국 연방준비제도(Fed) 금리 인하에 따른 실질금리 하락, 다양한 불확실성 리스크, 화폐 가치 하락에 대비한 투자전략으로 지칭되는 '디베이스먼트 트레이드', 중국을 위시한 중앙은행의 금 수요 확대 등이 장기 금 가격 랠리를 지지할 것"이라고 진단했다.

비트코인에 이은 금 가격 조정이 유동성 랠리 시그널일지 경계할 필요가 있다는 점도 지적했다. 박 연구원은 "최근 비트코인 및 이더리움 등 대표적인 가상화폐 가격이 사상 최고치를 기록하다 큰 폭의 조정을 받은 이후 금 및 은 가격마저도 조정을 받는 모양새"라며 "물론 금과 은 가격의 추가 조정 여부를 지켜봐야 하겠지만 미국 지방은행들의 부실 리스크로 신용리스크가 부각되고 있는 점을 고려할 때 유동성 경색 시그널로 해석될 여지를 배제하기 어렵다"고 평가했다.

박 연구원은 "당사는 물론 유동성 흐름은 견조할 것으로 전망한다"면서도 "그럼에도 일부 자산가격의 고평가 부담 속에 자동차 대출 및 사모대출 부실 리스크가 예상과 달리 증폭될 경우에는 유동성 랠리가 훼손될 수 있다"고 지적했다. 최근 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장이 부실 대출을 바퀴벌레에 비교하며 '바퀴벌레가 한 마리 나타났다면 (실제로는) 아마도 더 많을 것'이라고 말한 것 역시 이러한 우려와 무관하지 않다는 설명이다.

그는 "사모대출 시장에 대한 위험성을 경고하는 목소리가 높아지고 있다"며 "낮은 규제 수준으로 인해 투명성이 떨어지는 가운데 고수익을 기대한 투자자금이 사모대출을 통해 저신용 기업에 지속적으로 유입되면서 금융권 안팎에서는 사모대출이 향후 신용 위기를 촉발할 수 있는 뇌관이 될 수 있다는 논란이 커지고 있다"고 분위기를 전했다.





이에 따라 박 연구원은 아직 유동성 랠리 위축까지 고민할 단계는 아니라면서도, 급등 자산을 중심으로 한 차익 실현 등을 경계할 필요가 있다고 진단했다. 다만 "Fed 추가 금리인하에 따른 국채 금리 하락, 인공지능(AI)을 중심으로 한 강력한 투자사이클 등이 여전히 유동성 랠리를 지지해줄 것"이라고 내다봤다.





