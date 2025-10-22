본문 바로가기
트럼프·푸틴 2차 정상회담 무산…트럼프 "쓸데없는 회담 원치 않아"

차민영기자

입력2025.10.22 08:26

'돈바스 양도' 러시아측 휴전조건 불수용
트럼프, 젤렌스키 압박했지만 거부
루비오·라브로프 통화 후 양측 입장 재확인

지난 8월 알래스카에서 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 만남을 갖고 있다. AP연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 두 번째 정상회담이 무산됐다. 러시아가 돈바스(도네츠크·루한스크) 지역 대부분을 넘기라는 내용의 휴전 조건을 제시했지만, 이를 트럼프 대통령이 최종적으로 수용하지 않으면서 양국 입장이 엇갈렸다.


트럼프 대통령은 21일(현지시간) 백악관에서 힌두교 최대 축제인 디왈리 축하 행사 자리에서 취재진의 '푸틴 대통령과의 정상회담이 취소됐느냐'는 질의에 "나는 시간 낭비를 원하지 않는다. 쓸데없는 회담을 하는 걸 원하지 않는다"며 양국 정상회담이 취소됐음을 공식적으로 확인했다.


로이터통신과 폴리티코 등에 따르면 백악관 관계자 역시 "당분간 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 만날 계획이 없다"며 "마코 루비오 미 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 생산적인 통화를 했지만 직접 만나지 않기로 했다"고 전했다. 앞서 토미 피곳 미 국무부 대변인은 양국 장관이 지난 20일 통화했다고 밝힌 바 있다.


라브로프 장관도 전일 루비오 장관과의 통화가 끝난 직후 모스크바에서 개최한 기자회견에서 "휴전 이전에 평화협정이 먼저 체결돼야 한다는 입장이 변하지 않았다"고 자국 입장을 재확인했다. 그는 '현 전선을 기준으로 전쟁을 끝내자'는 트럼프 대통령의 최근 입장과 관련해서도 "워싱턴에서 흘러나오는 신호를 러시아는 받아들이지 않는다"며 사실상 거부 의사를 표했다.


트럼프 대통령은 지난 16일 푸틴 대통령과 통화한 뒤 "양측이 큰 진전을 이뤘다"면서 헝가리 부다페스트에서 정상회담을 개최할 것이라며 기대감을 높인 바 있다. 당시 통화에서 푸틴 대통령은 러시아군이 점령 중인 헤르손과 자포리자 지역 일부를 내주는 대신, 러시아가 오랫동안 돈바스 핵심 지역을 확보하는 안을 제안한 것으로 알려졌다.


그러나 트럼프 대통령이 푸틴 대통령의 휴전 조건을 최종적으로 수용하지 않으면서 지난 8월 알래스카 회담 이후 두 번째가 될 양국 정상회담도 무산된 것으로 관측된다.


트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 통화 직후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 푸틴 측 제안을 수용할 것을 압박했지만, 젤렌스키 대통령이 이를 완강히 거부했기 때문이다. 이 과정에서 트럼프 대통령이 젤렌스키 대통령에게 우크라이나 전선 지도를 집어 던지며 욕설을 퍼붓기도 했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)는 보도했다.


이후 트럼프 대통령은 지난 19일 전용기 에어포스원에서 기자들에게 "돈바스는 지금 선에서 잘라야 한다"고 밝히며 푸틴 대통령의 제안을 거부한다는 뜻을 공표했다. 또 "나중에 협상할 수 있겠지만, 지금은 전선을 기준으로 멈춰야 한다"며 "집으로 돌아가라. 싸움과 살인을 멈추라"고도 했다.


젤렌스키 대통령과 영국·프랑스·폴란드 등 유럽 8개국 지도자들도 트럼프 대통령의 '현 전선 기준 휴전안'을 지지하는 공동성명을 발표하며 트럼프 대통령의 발언에 힘을 실어줬다. 이날 발표된 공동성명은 '현재 교전선이 향후 협상의 출발점이 돼야 한다'고 명시해놨다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 안토니오 코스타(유럽이사회) 의장도 서명에 동참했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

