비용↑·수요↓에 공정위 조치까지…대한항공 실적 먹구름[클릭 e종목]

아시아나항공 기업결합 조치로 운임인상 제한

기재도입 확대에 비용 증가

여객·화물 수요는 동반 부진

독과점 노선 10개 이탈까지 겹악재

대한항공이 올해 3분기 영업이익이 40% 급감하는 '실적 쇼크'를 기록했다. 비용은 오르고 수요는 둔화하는 데다, 공정거래위원회의 독과점 노선 이관 조치로 당분간 실적 개선이 힘들 것으로 전망된다.

22일 대신증권은 이같은 배경에 대한항공의 목표주가를 2만6000원으로 7.1% 낮췄다. 전날 종가는 2만2550원이었다. 투자의견 '매수'는 유지했다.

대한항공은 올해 3분기 별도 기준 매출 4조90억원, 영업이익 3760억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 5.5% 줄었고, 영업이익은 39.2% 급감했다. 시장전망치(컨센서스)를 크게 밑도는 수준이다.

실적 부진의 배경으로는 ▲여객과 화물 업황 둔화 ▲신규 기재 도입에 따라 증가 중인 감가상각비 ▲임금 인상과 인플레이션에 따른 노무비 및 조업비 증가 등이 꼽혔다.

항공사업 특성상 경쟁력과 안정성을 확보하기 위해 항공기 교체는 필연적이다. 새 기재 도입에 따라 감가상각비는 구조적으로 증가할 수밖에 없다. 이런 상황에서 공정위의 조치로 운임가격 상승도 제한돼 있다. 또한 일부 핵심 노선 및 슬롯(항공기 출발·도착 시간 이용 권한)이 다른 항공사로 이전되면서 매출 감소 등이 복합적으로 악재가 됐다.

공정위는 전날 대한항공과 아시아나항공의 기업결합에 따른 구조적 시정조치 일환으로 양사의 독과점 항공노선 중 10개 노선을 다른 항공사에 이전하라고 지시했다.

▲미국 4개(인천-시애틀, 인천-호놀룰루, 인천-괌, 부산-괌) ▲영국 1개(인천-런던) ▲인도네시아 1개(인천-자카르타) ▲국내선 4개(김포-제주, 제주-김포, 광주-제주, 제주-광주) 등 총 10개 노선이 대상이다. 이중 인천-호놀룰루와 인천-런던 노선은 각각 에어프레미아와 영국 버진아틀란틱이 대체하기로 이미 결정됐다.





양지환 대신증권 연구원은 "대한항공은 향후 이미 발주한 항공기 191대와 한미정상회담 때 주문한 103대와 항공 엔진 도입으로 감가상각비는 지속해서 증가할 수밖에 없는 상황"이라며 "매출 성장 없이 실적 개선을 기대하기는 어려운 시점인데, 3분기 국제 여객과 항공화물 수요는 부진하다"고 설명했다.

대한항공 연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

