[2025국감]조좌진 롯데카드 대표 "사퇴포함 인적쇄신"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회 과방위 국감…"범인 아직 몰라"

해킹 사고 이후 297만여명 고객 개인정보 유출 피해가 난 롯데카드 조좌진 대표는 21일 "사퇴를 포함해 조직적인 인적 쇄신뿐만 아니라 조직 변화, 정보보호 관련 거버넌스 구조 변화까지 제로베이스에서 할 생각"이라고 말했다.

이동통신 3사 대표들과 조좌진 롯데카드 대표(왼쪽 두 번째)가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 해킹사태 관련 국정감사에 출석하고 있다. 김영섭(오른쪽부터) KT 대표, 유영상 SK텔레콤 대표, 김광일 MBK파트너스 대표, 조좌진 롯데카드 대표, 홍범식 LG유플러스 대표. 2025.10.21 김현민 기자

AD

조 대표는 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에 증인으로 출석해, 최민희 과방위원장의 "사퇴할 의향이 있나"라는 질문에 이같이 답변했다.

금융감독원 현장검사에 따르면 해킹 사고로 유출된 데이터는 약 200기가바이트(GB)다. 297만여명의 개인정보가 유출됐다. 전체 회원 960만여명 중 3분의 1에 달한다.

유출 고객 중 카드 부정 사용 가능성이 있는 고객은 28만명이다.

조 대표는 "고객정보를 중요시해야 하는 금융기관에서 고객정보가 유출됐다는 것 자체만으로도 아무런 변명의 여지가 없다고 생각한다"며 "엄중하게 책임감을 느끼고 있다"고 했다.

이어 "향후 5년간 (정보보호에) 1100억 원을 투자하는 부분에 대해서는 이사회에서 의사결정을 받고 최고경영자(CEO)나 주인이 바뀌더라도 계속 이행할 수 있도록 계획을 만들고 금융당국에도 보고해 실천해 나갈 것을 약속드린다"고 덧붙였다.





AD

일각에서 중국 해킹 조직의 소행이라는 주장에 대해서는 "범인이 누구인지는 알지 못하고 있다"고 답했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>