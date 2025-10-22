[날씨]쌀쌀한 바람 계속…서울 아침 최저기온 6도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수요일인 22일까지는 초겨울 추위가 이어지다 서서히 평년 기온을 되찾을 것으로 전망된다.

연합뉴스

AD

기상청에 따르면 이날까지 기온이 평년(최저 5~14도, 최고 19~22)보다 낮겠고 23일부터 평년과 비슷하게 오르겠다.

이날 아침 최저기온은 3~14도, 낮 최고기온은 14~23도로 예보됐다. 지역별 아침 최저기온은 △서울 6도 △인천 6도 △춘천 6도 △강릉 10도 △대전 6도 △대구 11도 △전주 7도 △광주 8도 △부산 14도 △제주 16도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 18도 △인천 17도 △춘천 18도 △강릉 15도 △대전 19도 △대구 19도 △전주 20도 △광주 21도 △부산 22도 △제주 21도로 예상된다.

북쪽의 찬 공기가 유입되면서 중부지방을 중심으로 아침 기온이 평년보다 2~5도가량 떨어져 5도 안팎에 머물 것으로 보인다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮게 느껴지겠다.

일부 중부내륙과 남부지방 높은 산지에 서리가 내리는 곳이 있겠고 일부 경기북부내륙과 강원북부내륙·강원산지에는 얼음이 어는 곳도 있겠다.

당분간 동해안을 중심으로 비 소식이 있다. 전날 내리던 비는 대부분 이날 새벽 소강상태를 보이겠고 오후에 전남권과 경북권내륙, 경남서부에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

또한 대부분 해상에 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠다. 특히 새벽 동해중부먼바다, 오전 동해중부앞바다와 경북북부앞바다, 밤 제주도남부앞바다에 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.





AD

당분간 동해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳도 있을 것으로 보여 해안가 안전사고에 각별히 유의해야 한다.





유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>