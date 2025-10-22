부산시·BISTEP, ‘제4차 부산 미래기술혁신포럼’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“AI·친환경 기술 결합한 해양신산업, 부산이 선도한다”

부산이 과학기술을 앞세워 글로벌 해양허브도시로 도약한다.

부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(원장 김영부·BISTEP)은 오는 23일 오후 1시 30분 롯데호텔 부산 크리스탈볼룸B에서 '제4차 부산 미래기술혁신포럼'을 연다.

이 포럼은 22∼24일 열리는 제19회 세계해양포럼(WOF)과 연계해 진행된다. 주제는 '과학기술 기반 글로벌 해양허브도시 부산'이다.

AI와 친환경 기술, 디지털 혁신을 결합한 부산형 해양신산업 육성전략이 핵심 의제다.

행사에는 부산시 해양수도정책과 조진숙 과장, 한국해양수산개발원(KMI) 김세원 실장, 한국해양과학기술원(KIOST) 김지훈 센터장, 부경대 유보미 교수, 중소조선연구원(RIMS) 진송한 단장, 부산대 배혜림 교수, 해양수산과학기술진흥원(KIMST) 음학진 실장 등 산·학·연·관 전문가 100여명이 참석한다.

BISTEP 김영부 원장의 개회사를 시작으로 ▲BISTEP 채준원 본부장의 '부산 해양산업 육성을 위한 BISTEP의 역할과 성과' ▲KMI 김세원 실장의 '부산 해양신산업 육성 추진전략' ▲KIOST 김지훈 센터장의 'AI 기반 무인 모니터링·데이터 수집 기술개발' ▲부경대 유보미 교수의 '해양바이오 산업화 전략：미역의 가치혁신' ▲RIMS 진송한 단장의 '친환경 고온 Gasification 시스템을 활용한 해양폐기물 처리기술' 등

총 5개 주제 발표가 이어진다.

패널토론에서는 부산대 배혜림 교수가 좌장을 맡고, 부산시 조진숙 과장, KIMST 음학진 실장 등이 '글로벌 해양허브도시 부산의 위상 강화 전략'을 놓고 의견을 나눈다.





김영부 원장은 "부산은 조선·항만 중심의 전통 해양산업을 넘어 AI·디지털·친환경 기술이 융합된 해양신산업 도시로 도약하고 있다"며 "이번 포럼이 과학기술 중심의 해양산업 생태계 구축과 글로벌 경쟁력 강화의 발판이 되길 기대한다"고 말했다.

BISTEP ‘제4차 부산 미래기술혁신포럼’ 포스터.

