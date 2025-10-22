광진구, 구석구석 비상벨 1119개 가동

공중화장실에도 360개 설치…"누르면 즉시 연결"
서울 광진구(구청장 김경호)가 구민의 생활안전 강화를 위해 지역 곳곳에 설치한 비상벨 1119개를 상시 운영하고 있다고 22일 밝혔다.
비상벨은 범죄나 응급상황 발생 시 즉시 버튼을 눌러 도움을 요청할 수 있는 장치로, 누르면 폐쇄회로(CC)TV 통합관제센터 관제원과 실시간 음성통화가 가능하다. 통화와 동시에 현장 영상이 모니터에 자동 표시돼 경찰이 긴급상황을 인지하고 즉시 출동한다.
현재 구 내에는 ▲생활방범 730개 ▲공원 163개 ▲어린이보호구역 147개 ▲시설방범 79개 등 총 1119개의 비상벨이 가동 중이며, 올해에도 17개를 추가 설치해 범죄 예방망을 더욱 촘촘히 했다.
특히 공중화장실에도 360개의 비상벨이 설치돼 있다. 구는 40여 곳의 공중화장실을 대상으로 지구대와 긴급 연계체계를 구축, 위급상황 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 운영 중이다.
김경호 광진구청장은 “비상벨은 범죄를 예방하고 구민을 신속히 보호할 수 있는 장치”라며 “긴급상황 발생 시 비상벨을 적극 활용해 달라”고 당부했다. 이어 “비상벨과 CCTV를 꾸준히 확충해 구민이 안심하고 생활할 수 있는 스마트 안전도시를 만들어 가겠다”고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
