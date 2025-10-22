워너브러더스 "복수 당사자로부터 인수제의"…사업 매각 검토

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파라마운트 외 컴캐스트 등 인수주체 거론

미국의 미디어·콘텐츠 대기업 워너브러더스 디스커버리(이하 워너브러더스)가 복수의 주체로부터 인수 제의를 받았다고 밝혔다.

워너브러더스는 21일(현지시간) 보도자료를 내고 "이사회가 주주가치 극대화를 위한 전략적 대안 검토를 시작했다"고 밝혔다. 워너브러더스는 지분 매각 의사를 밝히지 않았음에도 불구하고 복수의 당사자로부터 인수 제의를 받은 상태라고 이사회의 이 같은 결정 배경을 설명했다.

데이빗 자슬라브 워너브러더스 최고경영자(CEO)는 "우리 포트폴리오의 상당한 가치가 시장의 다른 이들로부터 인정을 더 많이 받고 있다는 것은 놀라운 일이 아니다"라며 "여러 당사자로부터 관심을 받은 후 우리는 자산의 완전한 가치를 실현할 최선의 방안을 찾기 위해 전략적 대안에 대한 포괄적인 검토를 시작했다"고 말했다.

워너브러더스는 2026년까지 스트리밍·스튜디오 사업 부문 및 케이블 방송 부문 등 2개의 개별 상장 기업으로 분할할 계획이라고 밝힌 바 있다. 분사되는 스트리밍·스튜디오 회사는 영화 저작권과 스트리밍 서비스 'HBO 맥스' 부문을 포함하게 된다. 업계 내 경쟁사들은 다수의 인기 콘텐츠를 보유한 워너의 스트리밍 플랫폼 'HBO 맥스'에 특히 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다.





앞서 월스트리트저널(WSJ)은 파라마운트 스카이댄스(이하 파라마운트)가 워너브러더스 초기 인수 제안을 한 상태라고 보도한 바 있다. 이후 다른 매체들은 양사 인수·매각 협상이 가격 이견으로 난항을 겪고 있다고 전했다. CNBC 방송은 넷플릭스와 컴캐스트도 잠재적 인수 후보군 중 하나라고 소식통을 인용해 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

