성남시, 미국 오로라시 '한국전 참전 용사 기념비' 건립 힘 보탠다

국제로타리-기념비건립위원회와 협약

성남시,기념비 건립 성금 전달…한미 우호 굳건히

경기 성남시(시장 신상진)는 미국 콜로라도주 오로라시의 한국전 참전용사 기념비 건립(2026년 하반기 완공 목표)에 힘을 보내기로 했다.

성남시가 21일 미국 오로라시 한국전 참전용사 기념비 건립 협약식을 체결하고 있다(왼쪽부터 이승우 미국 오로라시 한국전참전용사기념비건립위원회 이사장, 신상진 성남시장, 한영현 국제로타리3600지구 성남모란로타리클럽 회장). 성남시 제공

시는 21일 시청 4층 제1회의실에서 신상진 성남시장과 한영현 국제로타리3600지구 성남모란로타리클럽 회장, 이승우 미국 오로라시 한국전참전용사기념비건립위원회 이사장 등 9명이 참석한 가운데 '오로라시 한국전 참전용사 기념비 건립을 통한 국제 교류 및 협력 업무에 관한 협약'을 체결했다.

주요 협약 내용은 △한국전 참전용사 기념과 역사적 가치 계승 △국제 교류를 통한 다양한 프로그램 추진 △기념비 건립을 위한 모금 활동과 시민 참여 확대 △행정적 지원 및 교류 행사 협조 등이다.

이번 협약은 성남시가 지난해 1월 미국 오로라시 방문 때 교민 사회가 추진 중인 한국전 참전용사 기념비 건립 소식을 들은 것이 계기가 됐다.

시는 최근 1년 8개월간 6·25참전유공자회 등을 통해 모은 성금 1940만원을 지난 9월 오로라시 한국전참전용사기념비건립위원회에 전달하는 등 꾸준히 협력해 왔다.

오로라시 한국전 참전용사 기념비는 현재 콜로라도 대학병원 용지 안에 있는 제네럴스 공원 내 3000㎡ 부지를 오로라시로부터 기증받아 건립된다.

착공식은 지난 9월 23일 진행됐으며, 기념비를 비롯한 기념관 건립에 드는 총사업비는 약 13억원(95만 달러)이 소요될 것으로 예상한다.

기념관 내에는 △한국전에 관해 설명하는 스토리보드 16개 △6·25전쟁에 참전한 유엔 22개국 용사의 희생을 기리는 기념비 22개 △전통 한국정원 4곳이 조성된다.





신상진 성남시장은 "기념비 건립은 참전용사의 희생을 기리고 한미 우호를 더욱 굳건히 하는 계기가 될 것"이라면서 "앞으로도 자유와 평화의 가치를 공유하는 국제 교류 기반을 넓혀나갈 방침"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

