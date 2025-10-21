육동일 원장 "분권, 하향식 벗어나 주민 주도 패러다임 전환 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국지방행정硏, ‘자치분권 30년 국가균형성장전략 세미나’ 성료

자치분권 30년 평가 통한 국가균형성장의 방향과 과제

지역 스스로 책임지는 '분권형 국가'로…균형성장 전략 한자리에

한국지방행정연구원(원장 육동일)은 21일 국회의원회관 제1세미나실에서 이광희 국회의원(충북 청주서원), 최혁진 국회의원(무소속 비례대표)과 공동으로 '자치분권 30년, 국가균형성장전략 세미나'를 성공적으로 개최했다.

21일 국회의원회관에서 ‘자치분권 30년, 국가균형성장전략 세미나’가 성황리에 개최됐다. 가운데 왼쪽이 최혁진 의원, 오른쪽이 육동일 한국지방행정연구원 원장.

이번 세미나는 민선 지방자치 30주년을 맞아 지난 30년간의 자치분권 성과를 심층적으로 평가하고, 향후 국가균형성장을 위한 정책적 방향성과 구체적인 전략을 모색하기 위한 논의의 장으로 마련됐다.

세미나는 세 개의 주제 발표와 종합토론 순으로 진행됐다. 먼저 '주민 중심의 지방자치 발전방안'을 주제로 한국지방행정연구원 김건위 연구위원이 첫 번째 발표를 진행하고, 이어 한국지방행정연구원 전대욱 자치분권제도실장이 '주민 중심의 자치단체 간 연계·협력과 5극3특 추진의 시사점'을 주제로 발표했다. 세 번째는 '국가균형성장을 위한 자치재정권 강화'를 주제로 한국지방행정연구원 전성만 지방재정연구센터장이 발표했다.

전문가 토론은 한국방송통신대학교 윤태범 교수가 좌장을 맡았으며 △박관규 대한민국시도지사협의회 정책연구센터장 △신유호 단국대학교 교수 △이향수 건국대학교 교수 △한경구 국회지역균형발전포럼 사무처장 △홍희경 서울신문 논설위원 등이 토론자로 참여해 국가균형성장을 위한 정책적 방향성과 전략에 대한 다양한 의견을 제시하며 열띤 토론을 펼쳤다.

이광희 의원은 "이제는 중앙정부의 지원을 넘어 지역 스스로가 성장 전략을 수립하고 자원을 배분하며 책임지는 '진정한 분권형 국가'로 나아가야 한다"고 강조했다.

최혁진 의원은 "오늘의 논의들이 향후 지방자치법과 재정 제도의 개선으로 이어져 지역이 스스로 성장하고, 주민이 체감하는 진정한 분권의 시대가 열리기를 기대한다"고 밝혔다.

또한 박홍근 국회의원(서울 중랑구을)이 세미나 현장에 참석해 "참여와 소통의 국정 운영으로 국민 통합 실천에 노력하겠다"고 밝혔다.





육동일 한국지방행정연구원 원장은 "주민주권시대에 자치분권과 균형성장은 중앙 주도의 하향식에서 벗어나 주민이 중심이 되는 패러다임의 대전환이 필요하다"며 "오늘의 논의가 지방자치의 지난 30년을 성찰하고, 다가올 또 다른 30년의 균형성장전략을 구체화하는 학문적 전환점이자 혁신 정책의 실천적 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

