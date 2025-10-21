임태희 교육감 "'수행 지옥' 되지 않게…경기도교육청이 고치겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청, '수행평가 현장 의견 수렴 3차 토론회' 개최

"수행평가 '40% 이상' → '30% 이상' 비율 대폭 조정"

수행평가 중 논술형 평가 비율 조정…학교·교사 평가 자율권 확대

경기도교육청(교육감 임태희)이 21일 차세대융합기술연구원에서 '수행평가, 함께 다시 설계하다'를 주제로 수행평가 현장 의견 수렴 3차 토론회를 개최했다.

임태희 경기도교육감이 21일 차세대융합기술연구원에서 '수행평가, 함께 다시 설계하다'를 주제로 수행평가 현장 의견 수렴 3차 토론회를 개최하고 있다. 경기도교육청 제공

도교육청은 지난 7월과 8월에 각각 열린 1, 2차 토론회 결과와 현장 의견을 다양하게 수렴해 '경기도교육청 수행평가 재구조화 방안'을 마련했다. 이번 3차 토론회는 수행평가 재구조화 방안을 교육구성원에게 공유하고, 교육 현장 적용에 따른 지원 방향 등을 심도 있게 논의하고자 이뤄졌다.

행사에는 임태희 교육감을 비롯해 도내 학부모와 교원 다수가 참석했다. 주요 순서는 ▲경기도교육청 수행평가 재구조화 방안(도교육청 장학관 황보창정) ▲학교에서 바라본 수행평가의 변화(양영중 교장 류경리) ▲수행평가, 교육과정과 수업(이의고 교사 장혜주) ▲변화하는 대입과 수행평가(광주중앙고 교사 안준범) ▲평가의 자율성과 전문성(운중고 교사 이수윤) 순으로 주제 발제를 진행하고 현장 참여자와의 질의응답 순으로 구성했다.

도교육청이 마련한 수행평가 재구조화 방안은 ▲교과별 수행평가와 논술형 평가 비율 조정 ▲논술형 평가의 질 제고(AI 서·논술형 평가시스템 활용 등) ▲수업과 연계한 수행평가 설계·운영 등 성장으로 이어지는 학생 맞춤형 피드백 강화가 주요 골자다.

이에 따라 수행평가 비율은 학기 단위 성적의 40% 이상에서 30% 이상으로 재구조화하고 '수행평가는 논술형만으로 실시할 수 없다'는 지침을 삭제해 학교와 교사의 평가 자율권을 높인다.

이와 함께 논술형 평가 비율은 중학교 학기 단위 40% 이상에서 30% 이상으로, 고등학교는 학기 단위 35% 이상에서 30%로 조정해 내실 있는 논술형 평가를 도모할 방침이다. 다만 체육 예술 교과군은 논술형 평가를 현행 그대로 유지해 고등 사고능력을 키우는 논술형 평가 강화 의지를 드러냈다.

도교육청은 이를 위해 교원의 평가 전문성 강화 지원과 학생평가 내실화를 위한 수행평가 시기 조정, 우수사례 공유, 학생평가 현장지원단 운영방안도 함께 제시했다. 최종 재구조화 방안은 12월 교육부 발표 예정인 학생평가 개선방안 및 훈령 개정 등을 담아 올해 안에 확정안을 수립해 발표할 예정이다.

임태희 교육감은 "수행평가가 '수행지옥'이 되지 않도록 비율과 시기를 조정하겠다"면서 "본래 취지대로 수업 중 자연스럽게 이뤄질 수 있는 평가 방안을 마련할 것"이라고 말했다.





이어 "현장에서 경험하신 좋은 방안이나 필요한 평가도구를 말씀해주시면 재원을 투입해서라도 반드시 만들겠다"고 강조하면서 "오늘 세 번째 현장 토론을 통해 수행평가 재구조화의 구체적인 방안이 도출될 수 있도록 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

