김포시, '반려문화교육' 정규강좌 성료…"보호자와 반려견 동반 성장"

이론·실습 겸비 2기수 운영…참여자들 높은 만족도
반려견 감정 이해·산책 습관 등 실용 교육 집중
김포시, 2025년 반려문화교육 정규 강좌 성료
경기 김포시(시장 김병수)는 지난 19일 반려견 동반 실습 교육을 끝으로 '2025년 반려문화교육 정규강좌'를 성황리에 마무리했다고 21일 밝혔다.
이번 정규강좌는 반려인의 기본 소양 함양과 반려견과의 행복한 공존을 위해 추진된 교육 프로그램으로, 총 2기수로 운영됐다. 각 기수는 이론 3회, 실습 1회로 구성되어 참여자들에게 이해 중심의 이론과 실제 반려생활에 적용할 수 있는 실습 교육을 제공했다.
이론교육에서는 ▲Be The 준비된 보호자 ▲반려견의 감정 신호 이해 ▲교육의 필요성과 방법 등 올바른 반려동물 양육에 필요한 주제를 다뤘으며, 실습교육은 반려견과의 교감과 올바른 산책 습관 형성을 중심으로 진행됐다.
작년에 이어 올해도 진행된 정규강좌는 "반려견에 대한 또 다른 이해를 얻었다." "세세한 교육 내용과 전문가의 정보 전달이 유익했다.", "이론과 실습을 겸한 교육이 특히 도움이 되었다." 등 참여자들의 높은 만족도를 이끌어냈다.
김포시는 반려동물 양육가구의 지속적인 증가 추세에 맞춰 교육 프로그램을 다양화하고, 반려견을 동반하는 체험형 교육을 강화하는 등 보호자와 반려동물이 함께 성장하는 반려문화 조성을 위해 노력할 계획이다.
김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
