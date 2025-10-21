춘천시 구곡폭포, 숲 위를 걷는 체험형 힐링 명소로 재탄생

트리탑탐방로·야간경관·생태정원 등 콘텐츠 확대
2028년까지 연장 추진…"자연과 사람이 머무는 사계절 관광지로"
강원도 춘천 구곡폭포가 변화하는 관광 트렌드에 발맞춰 체류형 관광지로 거듭난다.
춘천시(시장 육동한)는 남산면 강촌리 구곡폭포 관광지와 문배마을 일대(91만㎡) '춘천 구곡폭포 관광지 조성계획 변경(안)'에 대한 승인 신청을 지난달 29일 강원도에 제출, 현재 승인 절차가 진행 중이다. 내년 실시설계 용역을 거쳐 2027~2028년 중 착공·준공이 목표다.
변경안에는 당초 1981년부터 2025년까지로 설정돼 있던 사업 기간을 2028년까지 3년 연장했다. 또 이 일대에 트리탑탐방로, 야간경관, 생태정원 등 신규 콘텐츠를 반영하고 남은 구간의 정비와 기반시설 확충을 체계적으로 추진하는 내용이 담겼다.
핵심 콘텐츠인 트리탑탐방로는 구곡폭포 안에 숲 위를 걷는 듯한 체험을 선사하는 탐방로다. 또 구곡폭포의 전설을 스토리텔링한 '구곡혼 이야기' 포토존도 포함됐다. 시는 자연 지형을 최대한 살려 탐방로를 조성하고 야간 조명과 경관 연출을 통해 낮과 밤이 다른 테마프로그램과 사계절 체험이 가능한 관광 명소로 꾸밀 계획이다.
또 구곡폭포 입구에는 전망휴게소와 야영장, 조경휴게지를 조성해 탐방객이 머물며 휴식할 수 있는 환경을 마련하고 문배마을에는 야생화정원·생태습지·생태연못을 연계해 자연 속에서 휴식과 배움을 동시에 즐길 수 있도록 할 계획이다.
시 관계자는 "구곡폭포 관광지 조성사업은 단순한 기반시설 확충을 넘어 자연친화적 경관과 체험형 관광이 조화를 이루는 공간으로 재탄생시키는 데 의미가 있다"며 "트리탑탐방로와 야간경관 등 차별화된 콘텐츠를 통해 구곡폭포를 국내외 관광객이 찾는 사계절 힐링 명소로 만들겠다"고 말했다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
