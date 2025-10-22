이마트, 절임배추 사전예약…6만 박스 한정 1만원 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23~29일 이마트앱 오더픽서 주문

전년 대비 2만 박스 늘려

e머니 3000점 적립 혜택도

이마트는 23일부터 29일까지 절임배추 사전예약 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.

이마트 절임배추 사전예약. 이마트 제공

이마트 애플리케이션(앱) 오더픽을 통해 신청할 수 있고, 다음 달 14일부터 12월12일까지 일요일과 휴점일을 제외하고 매장 픽업 일자를 선택할 수 있다.

올해는 지난해 절임배추 사전예약 행사 대비 일반 절임배추(20㎏/박스) 물량을 기존 4만 박스에서 2만 박스 늘린 전점 총 6만 박스 한정으로 기획했다. 행사 카드 결제 시 1만원 할인된 2만7800원에 구매할 수 있다. 사전예약 고객에게는 픽업 기간 이후 매장에서 현금처럼 사용 가능한 e머니 3000점을 추가로 적립해 준다.

이마트는 올해 초부터 겨울 김장 시즌 준비를 위해 해남, 문경, 강릉 등 가을배추 산지를 누비며 배추 정식 전부터 사전 물량 계약을 체결했고, 올해 2곳 이상의 절임배추 공장을 신규 확보하며 최저가 수준으로 행사를 준비했다.

일반 절임배추 외 아삭하고 단단한 식감으로 꾸준한 수요를 보이는 '베타후레쉬 절임배추(20㎏/박스)'는 전점 1만 박스 한정으로 행사카드 구매 시 1만원 할인된 4만9800원에 판매한다. 올해 처음 선보이는 '황금 절임배추(20㎏/박스)'는 1만 박스 한정 1만원 할인된 4만5800원에 구매할 수 있다.

이 밖에도 올해 처음으로 '절임 알타리(5㎏/박스)'도 행사카드 구매 시 1만원 할인된 3만9900원에 준비했다. 김치 양념 역시 지난해 한 가지 맛만 운영했던 것에 비해 올해는 '중부식·남도식 김치 양념(각 4㎏, 행사가 3만9800원)'을 별도로 기획했다.





윤샘이 이마트 채소 바이어는 "본격적인 겨울 김장철을 앞두고 고객들이 저렴한 가격에 김장을 준비할 수 있도록 대대적인 사전예약 행사를 준비했다"며 "해가 갈수록 절임배추 사전예약 인기가 증가함에 따라 준비 물량을 대폭 늘리고 신규 상품 운영을 통해 고객 선택권은 더욱 넓혔다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

