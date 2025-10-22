신세계百, '시코르데이' 개최…최대 15% 할인 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 22~26일 5일 간 개최

자체 개발 '샤인 메쉬 쿠션' 30% 할인

신세계백화점이 운영하는 뷰티 편집숍 시코르가 22일부터 26일까지 5일간 '시코르데이'를 개최한다고 22일 밝혔다.

신세계백화점 시코르 강남점. 신세계백화점 제공

먼저 회원별로 최대 15% 할인 혜택을 준비했다. 프랜즈등급은 10% 할인(최대 2만원), VIP등급은 15% 할인(최대 3만원), VVIP등급은 15% 할인(최대 4만5000원)받을 수 있다. 또 K뷰티 브랜드를 포함해 6만 원 이상 구매할 경우 8000원을 추가로 할인한다. 20만 원 이상 구매한 고객에게는 선착순으로 인리칭 핸드워시 정품을 증정한다. 신규회원은 즉시 15% 할인하는 쿠폰 2장을 받을 수 있다.

브랜드별 특가 프로모션도 진행한다. 브랜드 하트퍼센트는 전 품목을 최대 30% 할인하고 헉슬리는 컨디셔닝 라인을 최대 45% 할인한다. 그래비티의 헤어리프팅 샴푸는 온라인에서 15% 할인된 가격에 만나 볼 수 있다.

온라인몰 시코르닷컴에서는 12만 원 이상 구매 시 2만원 할인 쿠폰을, 17만 원 이상 구매 시 3만원 할인 쿠폰을 제공한다. 메이크업포에버, 나스, 달팡, 케라스타즈 등 인기 럭셔리 브랜드는 최대 40% 할인 행사를 진행한다. 온·오프라인에서 5만원 이상 구매 시 금액의 10%를 시코르 포인트(최대 1만포인트)로 횟수 제한 없이 적립할 수 있다.

이달 자체 개발해 출시한 '샤인 메쉬 쿠션'은 한 달간 30% 할인해 판매한다. 쿠션을 포함해 4만 원 이상 구매한 고객은 '샤인 미니 파우치'를 증정한다.





신세계백화점 관계자는 "10월은 4월과 더불어 가장 큰 혜택을 받으며 시코르의 K뷰티 제품을 구매할 수 있는 달로 최근 고객들의 호응이 기대 이상이었다"며 "시코르데이를 통해 가을 화장품을 구매하려는 고객들에게 풍성한 혜택을 전달할 것"이라 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

